Pallete defensa la digitalització per impulsar el PIB i prevenir el canvi climàtic

El president de Telefónica José María Álvarez-Pallete





El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, va assenyalar que es pot incrementar el PIB d'un país o disminuir l'impacte del canvi climàtic a través de la digitalització. A més, ha detallat que el trànsit de dades per xarxes de qualsevol companyia creix un 50 o 60% cada any, i un 40% el duen a terme màquines, mentre que el cibercrim aborda un 25%.





Així ho va indicar el directiu en el marc de la XIV Cimera de Cotec Europa que es va celebrar a Màlaga amb el lema ' La transició cap a l'economia intangible a Europa' . L'acte va estar presidit pel Rei Felip VI amb els caps d'Estat d'Itàlia, el president de la República, Sergio Mattarella; i Portugal, el president de la República, Marcelo Rebel·lo de Sousa. Així mateix, van assistir-hi el president de la Junta andalusa, Juanma Moreno, la ministra d'Economia i Transformació Digital, Nadia Calviño i el president de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri.





Álvarez-Pallete ha apuntat que al món dels intangibles s'està vivint "la major revolució tecnològica", que multiplica per quatre la revolució industrial, i ha destacat la importància de comprendre'l i dominar-lo perquè "molts dels grans problemes del món poden ser solucionats des del món del que és intangible".





Per tant, en el món del que és intangible, afegeixo, "tots són conceptes abstractes" per als quals cal "estar preparats", i això significa tenir infraestructures. Aquí, va valorar que hi ha més fibra a Espanya que la suma de països com el Regne Unit, França o Itàlia junts.





En aquest repte de saber explicar i comprendre el que és intangible, Telefónica ha posat en marxa diverses iniciatives centrades en la formació perquè, segons el seu president, encara que "hi ha coses que no són digitals i la pandèmia ens ho ha demostrat", la intel·ligència artificial "destruirà i crearà molts llocs de treball" i perquè aquesta transició beneficiï tothom es fa fonamental l'educació.





Així, el president de la companyia, durant la seva participació en una taula, moderada per la presidenta de Cotec Espanya, Cristina Garmendia, ha posat èmfasi en la formació, no només en aspectes tècnics, sinó també en l'àmbit de les ciències socials.





"Necessitem que el talent no només vagi a capacitacions molt tècniques, i aquí és especialment important saber quin pacte social volem", ha indicat.