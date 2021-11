Barcelona sancionarà a Milanuncios per tenir anuncis il·legals de venda d'animals a la seva web

Imatge d'un gat /@EP





L' Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Departament de Protecció dels Animals, ha començat un altre expedient sancionador contra l'empresa responsable de Milanuncis per mantenir anuncis il·legals de venda d'animals a la web.





El 2019 ja els van incoar un expedient sancionador a partir del qual van haver de pagar 150.000 euros de multa per aquest motiu.









Després, el mes de maig passat, des del consistori els van demanar retirar o modificar un total de 50 anuncis que consideraven il·legals perquè eren sobre transacció d'animals. Defensaven que aquests anuncis no respectaven el que dictamina l'Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals (OPTVA) i al Decret Legislatiu 2/2008 de Protecció dels Animals, pel qual s'aprova el Text de la Llei de protecció d´animals de Catalunya.







Des de l'empresa responsable de Milanuncios no ho van fer. Així, l'Ajuntament va decidir iniciar un altre expedient que en aquesta ocasió preveu una multa de 250.000 euros.





LAIA BONET : "LES PRÀCTIQUES IL·LÍCITES AMB ANIMALS NO TENEN LLOC A BARCELONA"





La tercera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, va insistir que “Barcelona ha estat pionera a Espanya a l'hora de culminar un procediment administratiu per comerç il·lícit d'animals". Així, ha dit que ho tornaran "a fer les vegades que calgui per garantir que es compleix la normativa”.





A més, ha remarcat que “ les pràctiques il·lícites amb animals, siguin quines siguin, no poden tenir cabuda a Barcelona ” i per aquesta raó “l'Ajuntament les combatrà amb tots els instruments legals possibles per a la seva eradicació”.