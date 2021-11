Garbiñe Muguruza després de guanyar les finals WTA /@EP





La tennista hispano-veneçolana Garbiñe Muguruza formarà part per sempre de la història del tennis espanyol: s'ha convertit en la primera tennista del nostre país a guanyar les finals WTA, la competició que reuneix les vuit millors de la temporada al circuit femení, en imposar-se a la final a l'estònia Anett Kontaveit per 6-3, 7-5.





La de Caracas va aconseguir per al tennis espanyol femení el primer títol de 'mestra'. Gairebé tres dècades després, 28 anys, que Arancha Sánchez-Vicario perdés la final davant l'alemanya Steffi Graff, la doble campiona de 'Grand Slam' era la segona a poder lluitar per aquest trofeu i no va deixar passar l'ocasió amb un partit ferm i sòlid, on va haver d'aixecar una delicada situació a la segona mànega.







Després de guanyar Roland Garros el 2016 i Wimbledon el 2017, va unir al seu palmarès aquesta cita de rellevància i va posar el seu nom amb Manolo Orantes i Alex Correja, els únics 'mestres' fins ara, amb el català com a últim guanyador per al tennis espanyol de aquest torneig el 1998.