Laporta: "L'Alves encomanarà el seu caràcter guanyador a l'equip"

Joan Laporta y Dani Alves /@EP





El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que Dani Alves aportarà la seva ànima i caràcter a l'equip per poder millorar la situació actual i ha destacat que el brasiler s'ha guanyat l'afecte que ha rebut en la seva presentació al Camp Nou de part de l'afició.





"Destacaria la seva personalitat, és una persona excel·lent i ens donarà caràcter, li agrada competir i segur que encomanarà el seu caràcter a l'equip. És un guanyador", ha assegurat en una roda de premsa al costat de Dani Alves.





Laporta ha agraït al brasiler les ganes de tornar i l'esforç per fer-ho possible. "Gràcies Dani per tornar al Barça, ho farem una altra vegada. És un dia d'emocions, que es repeteixen de quan va venir al Barça. Ets una persona feta a si mateixa, que ha lluitat i amb talent, té ànima i imprimeix caràcter allà on va", ha destacat.





"En Dani i jo hem mantingut una relació d'amistat aquests anys i em va comentar que volia tornar i ajudar a guanyar i a fer aquest equip que s'està formant. Parlant amb en Yuste i l'Alemany, es va veure l'últim any d'en Dani i coincidim que físicament està superdotat", ha comentat sobre els motius que els han dut a portar-lo de tornada.





De la seva banda, el director de futbol, Mateu Alemany, ha reconegut que ara mateix no tenen marge salarial per inscriure Dani Alves, i que per això debutarà al gener. "Ara podrem inscriure en Xavi i el seu cos tècnic, no ens sobra res. Per al gener falta un mes i mig, estem treballant en possibilitats i si ara no hi ha aquesta possibilitat, el dia 1 veurem", ha comentat pensant en possibles noves incorporacions.