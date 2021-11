La Renda Bàsica Universal a Catalunya fa un pas més

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons /@EP







La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, va presidir aquest dimecres a la tarda la primera reunió del consell assessor per implantar la Renda Bàsica Universal. A la reunió, que es va celebrar de manera telemàtica, també hi va ser present el cap de l'Oficina del Pla Pilot per Implantar la Renda Bàsica Universal, Sergi Raventís.





La creació de l'Oficina del Pla Pilot per implementar la renda bàsica universal és una de les mesures de l'acord entre les diferents formacions independentistes per a la investidura. El seu objectiu principal serà coordinar les polítiques en l'àmbit del disseny i organització d'un pla pilot que tindrà la missió d'implementar la Renda Bàsica Universal.





A més, amb aquest pla es vol poder fer un seguiment de l'executiu i fer conversa amb la Unió europea i les comissions internacionals que impulsin millores relacionades.





El consell assessor està format per les persones següents: Carme Porta Abad, Daniel Raventós Pañella, David Jiménez Urbán, Enric Morist Güell, Hernan Maria Sampietro, Joan Benach de Rovira, Jordi Arcarons Bullich, Judit Font Redolad, Laura Fernández Vega, Leire Rincón García, Lluís Pérez Lozano, Montserrat Moliner Vicent, Oriol Amat i Salas, Ricard Gomà i Carmona, Sara Berbel Sánchez, Sira Vilardell Canal, Sonia Fuertes Ledesma, Mercè Civit i Illa, Júlia Rosana Sánchez-Valverde, i Xavier Godàs Pérez.