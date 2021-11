Calviño: "Espanya és el país que més ha avançat en el desplegament dels fons europeus"

Nadia Calviño amb Josep Sánchez Lliobre a l'acte de Foment - Redacció CatalunyaPress





La vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño , ha assistit a l'acte ' Next Generation EU: una oportunitat per a la innovació, la sostenibilitat i el creixement ', organitzat per Foment del Treball a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència , a Barcelona. La mà dreta de Pedro Sánchez ha volgut destacar que "Espanya és el país que més ha avançat en el desplegament de fons europeus".





"La recuperació econòmica està en marxa i les perspectives són positives", ha afirmat la vicepresidenta, afegint que "tots els organismes internacionals veuen Espanya com un dels motors de la recuperació els propers anys". Tot i això, creu necessària "una acceleració" en la gestió d'aquests fons "perquè arribin ràpid a les empreses".





Calviño s'ha mostrat orgullosa de les "mesures que ha desplegat" el Govern que, segons ella, han "protegit el teixit productiu, l'ocupació i les famílies". "Hem evitat un mal per al nostre teixit social que hagués estat estructural i de llarg recorregut", ha sentenciat la vicepresidenta.





Tot i això, creu que els pròxims moviments seran clau per consolidar la recuperació: "Ara el repte és que no hi hagi un rebot passatger, sinó una recuperació forta i sostinguda en el temps", ha assegurat.





La vicepresidenta també s'ha volgut pronunciar sobre la reforma laboral, afirmant que "estan en una fase decisiva" i que volen tenir-la aprovada "abans de final d'any". Per Calviño, és una reforma necessària perquè cal "una legislació laboral que acompanyi la transformació de l'economia".





Nadia Calviño - Redacció CatalunyaPress





Calviño afirma que és molt important que s'arribi "a un acord tripartit" amb la reforma laboral. És a dir, que sigui un acord entre Govern, sindicats i patronal, “perquè sigui eficaç i perduri en el temps”, ha incidit.





Respecte a l'acord entre el Govern i els sindicats per assegurar el futur de les pensions pujant les cotitzacions, la vicepresidenta lamenta "que no s'hagi aconseguit sumar a la patronal" . Tot i això, defensa la reforma, explicant que es "tornarà a omplir la guardiola de pensions i el fons de reserva" per poder pagar les pensions de les generacions del baby boom.





RECURSOS PER TRANSFORMAR L'ECONOMIA





El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , s'ha mostrat optimista amb l'arribada dels fons de la UE, afirmant que "possibilitaran la transformació i recuperació de la nostra economia".





A més, des de la patronal catalana expliquen que "demanaran una acceleració i eficiència en la gestió d'aquests fons perquè arribin ràpid a les empreses", buscant "la màxima complicitat entre administracions".





Com a punt negatiu, el president de Foment ha retret el Govern "la falta de concreció" respecte a com es repartiran els fons.





Unes declaracions que no han fet titubejar la vicepresidenta, que ha promès als empresaris "retrobar-se d'aquí uns anys i celebrar l'èxit d'aquest projecte".