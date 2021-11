Pepón Nieto rep "amenaces de mort" per unes paraules "molt desafortunades" sobre Ayuso

Pepón Nieto en un vídeo al seu Instagram





Pepón Nieto ha demanat disculpes públicament per unes paraules "molt desafortunades" que va pronunciar sobre Díaz Ayuso a La Roca. Considera que les seves paraules es van malinterpretar i per això fins i tot ha rebut "amenaces de mort" en què li deien que li "anaven a tallar el coll" i adjuntaven la direcció de casa perquè sabés que saben on viu.





"Ayuso al principi deia barbaritats com allò que l'embús a Madrid era meravellós, això de les pizzes dels nens... Deia coses com molt peculiars. I era una persona que em feia la sensació, fins i tot, que estava mal medicada. Feia coses com així rares. Que no passa res, que jo també he estat mal medicat, eh?", va expressar l'actor a La Roca.





"És un fenomen matemàtic. Em sorprèn, perquè semblava un pop en un garatge, semblava que el PP tenia molt clar que no guanyaria a la Comunitat de Madrid, però al final van sumar, van restar i tot els va encaixar", va continuar.







Hi va haver persones que es van sentir ofeses per aquestes paraules de Pepón Nieto sobre Díaz Ayuso. Per aquesta raó, ha enregistrat un vídeo en què ha demanat perdó públicament.





"Era una manera de parlar. Potser estava molt relaxat xerrant i les meves paraules van ser desafortunades. Molt desafortunades. No era la meva intenció insultar la senyora Díaz Ayuso ni cap dona, o molestar o ofendre persona sota un tractament de salut mental", ha assegurat.







"Vaig utilitzar malament la paraula mal medicada i demano disculpes a tothom que s'hagi pogut sentir ofès. Si veieu l'entrevista completa, veureu que no tenen cap intenció, però el que s'ha mostrat és el tros del vídeo esbiaixat", ha continuat" .