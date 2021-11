Els Mossos atenen 809 dones a través del WhatsApp contra la violència de gènere

Els Mossos d'Esquadra han atès 809 dones a través del canal de WhatsApp per prevenir i ajudar les víctimes de violència masclista (601 00 11 22) que va començar a funcionar l'1 d'abril d'aquest any.





Fonts policials han explicat a Europa Press que fins al 31 d'octubre s'han gestionat 5.485 missatges de 809 converses: un 82% dels casos han estat consultes per rebre informació, mentre que 42 converses eren casos de risc en què s'han activat recursos policials.





"Quan veiem que a través del canal de WhatsApp la víctima demana ajuda immediata, l'agent policial traspassa la informació de manera immediata a la sala de comandament del territori on hi ha la persona requeridora", han manifestat.





Han explicat que aquest canal de WhatsApp funciona 24 hores cada dia de la setmana, i han remarcat que "és un servei d'assessorament, no d'emergències", per la qual cosa davant de qualsevol perill s'ha de trucar al telèfon d'emergències 112.





Al seu moment, l'exconseller d'Interior Miquel Sàmper ha explicat que la finalitat del canal és donar a la víctima una via més d'accés per rebre assessorament d'agents especialitzats en violència masclista per "guiar-la en aquest camí dur per interposar denúncia, acudir a Mossos, anar als jutjats i no sentir-se sola en aquest camí”.