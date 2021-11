Això és el que la gent sol dir abans de morir

Els familiars no estan preparats per al comiat dels seus éssers estimats/@EP





Algunes persones no poden enfrontar-se a estar a la mateixa habitació quan un ésser estimat mor, però un relat de les infermeres de cures pal·liatives sobre el que la majoria de les persones diuen abans de morir podria fer que canviïn dopinió.







Parlant dels moments finals de les persones, expliquen: "Hi ha una cosa que la majoria de la gent diu abans de morir i en general és 'T'estimo' o criden a la seva mare o pare, que en general ja han mort" .







També va parlar recentment sobre algunes de les coses que poden passar al final de la vida d'una persona i que semblen “anormals”, però que en realitat són “realment normals”. Aquests inclouen canvis en la respiració, canvis en el color de la pell, secrecions terminals i febre, que la gent pot no esperar. “Són normals i no són dolorosos ni incòmodes. Els nostres cossos ens cuiden a nosaltres mateixos al final de la vida; com a mínim intervenim, millor”.