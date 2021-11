Salta des d'un penya-segat de 130 metres a 80 km/h amb la moto i sobreviu

Mentre estava en recuperació després de patir un greu accident fa dos anys enrere, Tom Pages va tenir una de les idees més boges que podria haver tingut un amant del motociclisme, el paracaigudisme i l'adrenalina: prendre una rampa al buit muntat en una moto a més de 80km/h.





L'esportista extrem de 36 anys va complir el seu objectiu després d'una extensa preparació que va fer des de l'inici de la pandèmia per coronavirus. Va invertir el temps a anar a classes i desenvolupar les seves habilitats amb el paracaigudes, una part fonamental en la conclusió del salt que va fer. Finalment ho va aconseguir i va sobreviure per explicar-ho en una entrevista amb el diari francès Le Parisien.





Tom Pages: "Va ser espectacular"





Tom Pages després de fer el sorprenent salt a França.





En declaracions al medi francès va afirmar que “va ser espectacular, aquest era l'objectiu i va estar bé. Estic boig? No, no ho crec perquè vaig haver d'entrenar-me molt per fer aquest salt. Un boig ho hauria intentat sense preparar-se”.





Tot estava preparat al departament francès d'Alta Savoia. Allà, a metres de l'estació d'esquí d'Avoriaz es va armar una rampa gegant de set metres que Pages va agafar a 80 quilòmetres per hora per llançar-se al buit al costat de la motocicleta per després protagonitzar una caiguda de 130 metres en paracaigudes.





“Sempre m'ha agradat el paracaigudes. Ja havia vist un salt així d'Alain Prieur, una doble d'acció, a la dècada del 1980. El meu salt va reunir els dos esports que estimo: el salt BASE i el motociclisme d'estil lliure”, va explicar.





“Va ser una bogeria, una mica malaltís: era un somni absolut per a mi que tenia des de fa temps”, va detallar l'oriünd de Nantes i, pel que fa al salt, va afegir: “Vaig tenir la sensació d'estar drogat durant un temps mentre seguia concentrat en allò que havia de fer” .





Tom Pages va reconèixer que el seu salt també va ser un homenatge a Vince Reffet , un saltador BASE que va morir fa exactament un any durant un dels seus entrenaments. “Comencem aquest projecte junts. Igualment no necessito el salt i el projecte per pensar-hi, ho faig cada dia”.