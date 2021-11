VÍDEO. Espadaler: "S'ha d'escoltar la veu tant dels que es manifesten com dels que en pateixen les conseqüències"

Ramon Espadaler a la Convenció Nacional @EP





Ramon Espadaler, Secretari General d'Units per Avançar i diputat del GP Socialistes i Units per Avançar al Parlament, ha presentat la seva proposta al Pla de Treball per a la Comissió d'Estudi del Model Policial on ha opinat que cal escoltar “als que no es manifesten".







Així, ha explicat que estan "d'acord en millorar aspectes del Pla", però creu que si es vol "aprofundir en aquesta comissió cal escoltar la veu tant dels que es manifesten com dels que no".





En aquesta línia, ha seguit: "S'ha d'escoltar els que veuen la Meridiana tallada o als que l'expectativa del turisme se'ls ensorra perquè la imatge de Barcelona és la que és" després d'aquests actes. Així doncs, ha insistit: "Us anuncio que posarem el focus en aquesta qüestió".





Espadaler ha assegurat que parlaran "d'ordre públic, però des de totes les perspectives. Des de la perspectiva de la policia, de les administracions, des de la perspectiva dels que es manifesten, però també dels que pateixen les conseqüències de l'acció bandàlica d'uns irresponsables que han de ser implacablement perseguits per la Policia o les conseqüències de la ineficiència de l'administració davant de reiterats talls, en aquest cas concret, de la Meridiana”.





















Intervenció d'Espadaler al Parlament/@Catalunyapress