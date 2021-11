ÂVÍDEO. Misteri a les platges de Florida

Una enorme i rovellada caixa de metall ha arribat a una platja de Florida, quedant-se varada a la riba i despertant el misteri entre les autoritats i els vilatans, que en desconeixen l'origen.







Els tècnics no estan segurs de què és, però que podria haver servit alguna vegada com a tanc de llast d'un vaixell, un compartiment que emmagatzema o deixa anar aigua per estabilitzar les embarcacions.







Tot i això, el perquè és a la platja i no en un vaixell és una altra de les preguntes sense resposta sobre l'objecte, que a més no pot ser desmantellat per la seva grandària i gruix, per la qual cosa es quedarà a la platja tot l'hivern, a l'espera que el mar estigui més en calma i sigui possible moure'l amb una grua de gran tonatge.





Captura de l'enorme bloc de metall de Florida. L'objecte ha despertat la curiositat dels veïns i les autoritats.