Raquel Sánchez: "El tren també haurà de protagonitzar la mobilitat interurbana"

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha destacat l'aposta del Govern pel ferrocarril/@mitmagob







En paraules de la ministra, la nova mobilitat ha de privilegiar els desplaçaments actius, a peu o amb bicicleta, i els serveis compartits, entre altres qüestions. Així mateix, ha dit que cal repensar les ciutats i impulsar les zones de baixes emissions i fer planificacions urbanes sostenibles que facin possible destronar el vehicle privat.







Per a ella, l'urbanisme ecològic , l'electrificació del parc automobilístic i el canvi modal cap al ferrocarril en el transport urbà i metropolità marcaran la mobilitat futura de les ciutats.





En aquest panorama, el tren haurà de protagonitzar també la mobilitat interurbana tant en el transport de viatgers com en el de mercaderies, amb accés ferroviaris a ports i terminals que facilitin la intermodalitat.





EL GOVERN APOSTA PER LES INSTAL·LACIONS SOLARS D'AUTOCONSUM





Ha anunciat a més que es construiran 21 instal·lacions solars d'autoconsum a diverses estacions de la xarxa ferroviària. Per això, Adif acaba de licitar els projectes i la construcció de 21 instal·lacions solars d'autoconsum al llarg de diferents estacions de la xarxa ferroviària d'interès general.





Tal com ha explicat, aquesta iniciativa s'emmarca dins del Pla d'Adif de Lluita contra el Canvi Climàtic 2018-2030 per a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle associades al sistema ferroviari.





En la seva intervenció, Raquel Sánchez ha defensat que per avançar cap a la mobilitat del futur el Ministeri està treballant amb instruments com l'Agenda Urbana Espanyola i una Estratègia Nacional de Mobilitat, la qual culminarà properament a la Llei de Mobilitat Sostenible i Finançament del Transport.





Així mateix, s'ha referit als fons europeus del Pla de Recuperació, que han incrementat en més d'un 50% les inversions als corredors ferroviaris, a les Rodalies, a la Xarxa Convencional, a la logística, a la intermodalitat, i també a actuacions per fer del ferrocarril un mitjà més eficient, com és el cas d'aquestes instal·lacions solars d'autoconsum a estacions de la xarxa ferroviària d'interès general.





A més, la ministra ha apuntat que els pressupostos del 2022 impulsen aquest tipus de transformacions que busquen fer un país sostenible, verd i digital, i que respiren la igualtat i cohesió social.





En qualsevol cas, Raquel Sánchez ha afirmat que els esforços per a una transformació i per minimitzar els efectes que té per a Espanya la crisi climàtica competeixen al sector públic, a empreses i al món acadèmic i social. En aquest sentit, ha recordat que dins de l'àmbit de la mobilitat sostenible s'han destinat 3.600 milions d'euros a comunitats autònomes, entitats locals i sector privat per transformar-ne la mobilitat, unes inversions que ja estan en marxa.





Ha recalcat a més que fa uns dies es va aprovar a la Conferència Nacional de Transports 43 milions d'euros per a Castella-la Manxa per a projectes relacionats amb la modernització del transport públic de la seva competència i el foment de la mobilitat activa. En concret, a Albacete es destinaran més d'1,3 milions d'euros per desplegar una ambiciosa Estratègia de foment de la Bicicleta, segons ha precisat.





DAVANT EL DESAFIAMENT DEL CANVI CLIMÀTIC ÉS NECESSÀRIA UNA NOVA MOBILITAT





El tren serà clau en la nova mobilitat davant del canvi climàtic/ @EP





A la seva intervenció, la ministra ha defensat la necessitat d'avançar cap a una nova mobilitat que estigui a l'alçada del desafiament del canvi climàtic i ha valorat trobades per debatre sobre aquest assumpte, com ara aquests Diàlegs sobre el Futur que impulsa el Govern i les institucions europees .





Tal com ha advertit, Espanya és un dels països de la UE per als quals s'augura un augment més gran de la temperatura, d'onades de calor i precipitacions més freqüents i intenses i una desertificació més gran. Sobre això, ha apuntat que en aquest país el sector del transport està al capdavant de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i representa per si mateix més del 29% del total, superant fins i tot les de sector energètic.





Per això, el ferrocarril és el medi més respectuós amb el medi ambient i el seu pes en el conjunt d'emissions és residual. Tot i això, la ministra ha dit que la seva quota és molt limitada en el transport de viatgers i molt més encara en el de mercaderies, on Espanya es troba a gran distància de la mitjana europea.





Per Sánchez, el camí a seguir per assolir la neutralitat climàtica està condicionat a l'obligació de no menyscabar el dret a la mobilitat i minimitzar l'impacte ambiental del seu exercici. Així, ha defensat un nou model centrat en el transport públic amb flotes de baixes o zero emissions i freqüències adequades, així com en la generalització dels vehicles elèctrics i autònoms amb la infraestructura de recàrrega que necessiten.