Un any de presó per l'homicidi imprudent d'una nena en un castell inflable a Caldes de Malavella

Jutjats de Girona @ep





Els dos responsables d'un restaurant de Caldes de Malavella ( Girona ) on una nena de sis anys va morir el 2017 en un castell inflable que no estava ben ancorat han acceptat una condemna d'un any de presó per homicidi imprudent.









A la sentència, la jutgessa també els condemna per sis delictes de lesions per imprudència greu --per la resta de nens que hi havia a l'inflable -- i accepta que no entrin a la presó perquè és una condemna de menys de dos anys i els acusats no tenien antecedents.





Després d'un acord entre acusacions i defensa, el Jutjat Penal 2 de Girona ha dictat una sentència de conformitat en què els acusats reconeixen els fets i que explica que tots dos van decidir instal·lar a la masia un castell inflable, que feia 5,20 metres d'alt i pesava uns 120 quilos.





La jutgessa detalla que " l'inflable no comptava amb documentació oficial, manual d'instruccions o normes de seguretat ", per la qual cosa creu que el propietari del restaurant, en comprar-lo, no es va preocupar de l'estat real de la instal·lació i no es va informar sobre les llicències, permisos o revisions que necessitava passar ni les normes de seguretat i vigilància que havia de complir.





L'home no va rebre aquests documents fins al 8 de maig del 2017, quan ell mateix els va demanar al venedor després de l'accident en què va morir la nena, i tot i així es tracta "d'una documentació genèrica, que no especifica les característiques de l'atracció ".





Tot i això, els dos acusats van muntar l'inflable tots els caps de setmana al costat de la masia si hi havia nens al restaurant i no feia mal temps, però "mai se subjectava amb els ancoratges davanters, en no comptar l'inflable amb les cordes necessàries per dur a terme la subjecció, situació que era de sobres coneguda pels acusats".





La jutgessa subratlla que els acusats o els empleats del restaurant que muntaven el castell inflable diàriament no tenien cap formació per fer-ho i que mentre estava en funcionament mai hi va haver una persona encarregada de supervisar-lo, ia més els propietaris mai van demanar la llicència necessària per instal·lar-lo.





ELEVAT PEL VENT





L'accident en què va morir la nena, que tenia sis anys, va ser el 7 de maig del 2017, quan cap dels acusats eren al local que dirigien.





La sentència constata que, mentre set menors jugaven, una ràfega d'aire va trencar els dos únics ancoratges que subjectaven l'inflable a terra, i va elevar i es va desplaçar uns 39 metres fins a arribar a la teulada del restaurant, i després els nens van caure.





La nena de sis anys va morir a l'hospital unes hores més tard a l'hospital a causa del cop al cap, i els altres menors que jugaven a l'inflable van quedar ferits de gravetat.





Els dos acusats han acceptat una condemna per un delicte d'homicidi imprudent i sis delictes de lesions per imprudència greu, i s'han compromès a indemnitzar els familiars de tots els menors, i han pagat una part de la responsabilitat civil que els imposa la sentència.