Josep Lluis Martín biografia a Porcioles, un alcalde “incòmode” de Barcelona

La “memòria històrica”, que l'escriptora francesa Yasmina Reza desvetlla a la seva obra i declaracions, produeix efectes curiosos i fa que determinades situacions històriques no admetin matisacions. D'aquesta manera sabem que, a partir de la legislació actual, el franquisme va ser un règim menyspreable en què res no va ser bo, ni ningú va fer res positiu. Això crea situacions surrealistes, particularment en una Catalunya que intenta oblidar el compromís amb el règim anterior d'il·lustres catalans (Franco va tenir nombrosos ministres d'aquest origen, com Joaquín Bau, Eduardo Aunós, Demetrio Carceller, Pedro Gual Villalbí, Laureano López Rodó , Enrique Fontana Codina o Cruz Martínez Esteruelas) a més de nombrosos beneficiaris d'alts càrrecs a nivell nacional i fins i tot diplomàtic. I, és clar, una llarga nòmina de càrrecs provincials i locals (governadors civils i caps provincials del Moviment, presidents de Diputació, alcaldes, algun d'ells reconvertit després en nacionalista i conseller de la Generalitat) Per això és tan difícil desqualificar sense més ni més. a tothom només per la seva relació amb el règim franquista, alguns dels servidors dels quals resulta que van exercir el càrrec amb un resultat que el temps ha demostrat eficaç.









A Sabadell es presenta aquest problema amb l'alcalde Marcet ia Barcelona amb Josep Maria de Porcioles Colomer, que va ser alcalde de la ciutat comtal entre el 1957 i el 1973 i on hi consten les trucades tres “C”: carta municipal, compilació del dret civil català i cessió a la ciutat del castell de Montjuïc, èxits que li han convertit, en la visió d'alguns historiadors, en un alcalde “incòmode” perquè el desenvolupament de la seva gestió, que no va deixar de tenir caràcter controvertit en alguns aspectes, va ser altres molt brillant i en general ambiciosa amb la pretensió d'organitzar una exposició universal o promoure uns jocs olímpics.





Porcioles va néixer a Girona, encara que la professió de notari el va portar a Balaguer, on es va casar i va viure fins que va haver de fugir durant la guerra civil a causa de la persecució que va patir per la seva militància a la Lliga Catalana i el compromís amb entitats socials catòliques . Passat a la zona nacional, es va posar al servei del nou règim en què va exercir la Direcció General dels Registres i del Notariat sota el ministeri d'Aunós i va fer carrera dins del sistema malgrat que la seva antiga adscripció catalanista li va causar dificultats a causa de les trapisones i travetes que li van posar els sectors més immobilistes. La seva forta personalitat es va sobreposar a totes elles i el va convertir com a alcalde de Barcelona en una autoritat de primera categoria dins del règim franquista, que tenia enllaç directe, per sobre de governadors i ministres, amb El Pardo, al punt que hi ha hagut qui hi ha dit d'ell que “més que un alcalde i una mica menys que un ministre”.





En el deure de la seva gestió, l'especulació immobiliària, el desenvolupament urbanístic desaforat sense el complement dels serveis necessaris i molts altres i no menors errors que van provocar crítiques, insídies, desqualificacions i campanyes de desprestigi culminades amb un desafortunat monument ofensiu que va idear l'artista Joan Brossa. Prou tot això per desqualificar l'alcalde de Barcelona durant el franquisme que va merèixer elogis del seu successor Pasqual Maragall i del president Jordi Pujol? La lectura de la biografia que Josep Lluís Martin i Barbois ha publicat amb el títol de Josep Maria de Porcioles. Biografia d'una vida singular” (Base) pot escoltar les claus oportunes per dilucidar-ho.