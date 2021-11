Els EUA executen un home que va violar una nena davant de la seva mare moribunda

David Cox - Mississippi Department of Corrections





Un monstre que va disparar la seva dona i va agredir sexualment la seva fillastra davant de la mare moribunda ha estat executat. David Cox , de 50 anys, va ser assassinat administrant-li una injecció letal dimecres per l'assassinat de Kim Cox, que va patir i va morir dessagnada després de rebre un tret al braç i l'estómac.





La Sra. Cox encara estava viva quan el seu marit abusiu i drogoaddicte va agredir sexualment la seva filla de 12 anys diverses vegades i va torturar la seva família , en un moment fins i tot va trucar al seu pare i li va lliurar el telèfon.





Dos dels seus tres fills la van veure morir mentre l'home els mantenia com a ostatges durant vuit hores. L'executat va ser arrestat quan la policia finalment va irrompre en una casa a la ciutat nord-americana de Sherman, Mississippi.





Cox, que aparentment temia que la seva mort fos dolorosa, va ser declarat mort a les 6.12 pm hora local de dimecres després que se li administrés un còctel letal de tres drogues.





Les seves darreres paraules van ser: “Vull que els meus fills sàpiguen que els estimo molt i que vaig ser un bon home en algun moment. I mai no llegeixis res més que la Bíblia King James i vull agrair al comissionat per ser tan amable amb mi. I això és tot el que he de dir”.





Cox va deixar una carta misteriosa que podria relacionar-se amb la desaparició el 2007 de la seva cunyada Felicia Cox, el cos de la qual mai no s'ha trobat. La filla de Felicia Cox, Amber Miskelly, creu que David Cox va tenir alguna cosa a veure amb això, ja que va ser la darrera persona que la va veure amb vida.





Després de l'execució, els periodistes van preguntar al comissionat de correccionals Burl Cain sobre la desaparició de Felicia Cox. David Cox va esmentar que havia deixat una carta que es posaria al correu després de la seva mort.





Pel que sembla, l'assassí estava preocupat per tenir una mort dolorosa, i va preguntar als funcionaris sobre els cables i línies que portaven les drogues al seu cos mentre jeia lligat a una llitera a la cambra de la mort, va informar WDAM .





Cain, que va estar amb Cox durant l'execució, va afegir: "Em va preguntar mentre hi era si tindria algun dolor. I no es pot respondre a això sense pensar en les víctimes, però si escau, no, no va tenir cap dolor" .