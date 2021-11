Una biòpsia evita tractaments amb corticoides a alguns pacients Covid-19

Un estudi de l' Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha descobert com identificar correctament els pacients Covid-19 que desenvolupen una pneumònia organitzada mesos després de passar la fase aguda de la malaltia.





Un investigador fent una anàlisi /@EP





Aproximadament tres mesos després d'infectar-se amb el virus alguns pacients comencen a tenir difultats per respirar. Amb aquest símptoma, fins ara anaven a l'hospital i després de fer-los un TAC, si sortia afectació als pulmons, els metges sospitaven d'una pneumònia organitzada. Però amb aquest estudi, els investigadors han descobert que en realitzar-los a aquests pacients una biòpsia, els resultats de tots ells no eren els mateixos: alguns sí que patien pneumònia organitzada i havien de prendre tractaments corticoesteroides, però altres no .







QUÈ ÉS LA NEUMONIA ORGANITZADA?





La pneumònia organitzada és una malaltia pulmonar que té com a característica una forta inflamació, de vegades derivada d'una infecció, que afecta el teixit que hi ha al voltant dels alvèols. D'aquesta manera, s'impossibilita que aquests s'expandeixin de forma correcta durant la inhalació i com a resultat, els pulmons no poden agafar prou oxigen.







Com dèiem, aquesta malaltia es tracta amb corticoesteroides, però tenen efectes secundaris que van des de l'augment de glicerina al cos fins a la baixada de defenses. I és que els tractaments amb aquest medicament solen durar molt de temps.





RESULTAT DE LES BIOPSIES





En aquest estudi, els investigadors han mostrat els resultats de l'anàlisi de 757 pacients que es van sotmetre a una TAC toràcica al voltant de tres mesos després de patir Covid-19. Quan els resultats van mostrar que podia haver-hi afectació pulmonar, se'ls realitzava una biòpsia; en total se'n van fer 50.





D'aquestes cinquanta persones, 30 tenien un fort mal al pulmó i per tant necessitaven tractament amb corticoides. Però també van veure que 17 persones, malgrat el resultat del TAC, no requerien aquest tractament. "Gràcies a haver fet les biòpsies mitjançant broncoscòpia vam evitar l'administració de corticoesteroides a 17 persones que, inicialment, segons el resultat a la TAC i les proves funcionals respiratòries, estava recomanada", informava el Dr. Mario Culebras, metge especialista del Servei de Pneumologia de l´Hospital i investigador del VHIR.





"La resta sí que havien desenvolupat pneumònia organitzada, però en tres casos concrets, malgrat que les biòpsies evidenciaven dany intersticial, es va optar per no iniciar el tractament amb corticoides en observar una millora clínica des que se'ls van realitzar les proves fins al moment de posar en marxa la teràpia”, va continuar.







Així doncs, aquest estudi, liderat pel Servei de Pneumologia de la Vall d'Hebron i pel grup de Pneumologia de l'Institut de Recerca de l'Hospital (VHIR), és important perquè permetrà diagnosticar correctament aquests pacients i no administrar un fàrmac que es pren durant mesos i que té efectes secundaris a persones que realment no ho necessiten.







A aquestes 20 persones, si no se'ls hagués fet la biòpsia, se'ls hauria receptat corticoides després dels resultats del TAC, que feien pensar que patien pneumònia organitzada, per evitar-los una fibrosi pulmonar.