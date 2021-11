L'exparella de Juana Rivas recorre davant del Suprem l'indult concedit pel Govern central

Francesco Arcuri @ep





La defensa a Espanya de l'italià Francesco Arcuri , el pare dels fills de Juana Rivas , ha recorregut davant del Tribunal Suprem l'indult parcial concedit pel Govern a aquesta mare de Maracena (Granada), que rebaixa a la meitat la pena de presó i que commuta la pena de sis anys d'inhabilitació per a l'exercici de la pàtria potestat per feines en benefici de la comunitat.





El lletrat d'Arcuri a Espanya, Enrique Zambrano, ha assenyalat que Rivas ja està condemnada en ferm a Espanya per sostracció de menors al marge que l'indult hagi reduït la pena de presó –passa de dos anys i mig a 15 mesos de presó -- i que el recurs se centrarà per tant pel que fa a la pàtria potestat perquè es mantingui la inhabilitació.





Concretament, el Reial decret pel qual s'indulta Juana Rivas commuta la pena de presó imposada pel Suprem per una altra d'un any i tres mesos de presó, i la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de la pàtria potestat respecte dels fills per la pena de 180 dies de feines en benefici de la comunitat, a condició que no cometi el mateix delicte pel qual va ser condemnada en el termini de quatre anys.





El tràmit formal realitzat fins ara per l'advocat d'Arcuri és la interposició del recurs a la Sala Contenciosa Administrativa de l'Alt Tribunal, que argumentarà una vegada sigui admès a tràmit i tingui accés a l'expedient complet de l'indult.





El Jutjat Penal 1 de Granada ha rebut per la seva banda aquest dijous al matí la comunicació oficial de l'indult concedit a Juana Rivas, i després ha procedit a anul·lar la pena de privació de la pàtria potestat a què havia estat condemnada durant sis anys, donant així compliment a aquesta mesura de gràcia que va ser publicada al BOE aquest dimecres passat.