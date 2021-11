Anabel Pantoja anuncia que abandona la televisió

Anabel Pantoja @ep





Anabel Pantoja ha reaparegut aquesta tarda a Madrid i ho ha fet amb tots els luxes, llançant una nova col·lecció de joies amb el seu marit, Omar Sánchez . A aquest esdeveniment han acudit cares conegudes del programa de televisió en què col·laborava i a més, ha comptat amb la presència de Manuel Cortés per amenitzar la vetllada. A més, ha rebutjat dubtes sobre el seu futur que segur que no agradaran als seus fans: Anabel no tornarà a la televisió.





La sobriníssima ha volgut marcar la distància amb la seva família, sempre perseguida per la polèmica, i llença un caire als que la consideren una abella: "A la meva família, a mi no. Ara mateix estic presentant les meves joies, la meva col·lecció. Raúl, em estic buscant la vida dignament perquè sincerament podria fer-ho d'una altra manera. Val? Que és lícit però estic aquí llançant una col·lecció de joies”.





La neboda d'Isabel Pantoja es va mostrar emocionada en la presentació de la seva col·lecció que va comparar, fent una picada d'ullet a la seva tia, amb el llançament d'un disc: “ Ara molt nerviosa perquè això per mi és com llançar un disc, un single i estic molt contenta ”.





Evitant fer comentaris emprenent una ràpida fugida sobre el suposat fill extramatrimonial que podria tenir el seu pare: "Afecte, me n'he d'anar. No t'hi contestaré", Anabel està encantada amb el rumb que ha pres la seva vida: "Estic molt tranquil·la, tenia moltes ganes de tenir aquesta vida que ara mateix tinc”.





A més, fa bon balanç del seu primer mes de matrimoni tot i que no s'ha pogut anar de lluna de mel per feina: “No paro de treballar. Estic fora de la tele, però no paro de treballar per això no m'he pogut anar de lluna de mel I amb una agenda tan plena de projectes tornar a la tele no hi té cabuda , l'altre dia els ho comentava als directors al aniversari de Betlem perquè em feia llatina, hem passat molt bona tarda, però per treballar a 'Sálvame' cal ser un valent i tots els que hi sou sou uns valents".