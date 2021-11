Cinc funcionaris de la presó de Lleida es tanquen als serveis territorials de Justícia

@EP





Cinc funcionaris de la presó de Lleida, delegats dels sindicats CCOO, UGT, Acaip i CSIF, s'han tancat aquest dijous als Serveis Territorials de Justícia, al carrer Sant Martí, per reclamar mesures que millorin la seguretat de la presó i exigir ser rebuts per la directora dels serveis territorials, Montse Messeguer.





Els delegats s'han traslladat als serveis territorials des de la porta de l'edifici judicial de Lleida, davant el qual s'han concentrat un centenar de funcionaris del Centre Penitenciari de Ponent, convocats per tots els sindicats representatius del centre.





CSIF, CCOO, UGT, Intersindical, IAC i Acaip han lliurat un manifest a la Delegació del Govern i al Jutjat de vigilància penitenciària número 3 en què expliquen que hi ha un "increment d'agressions internes a funcionaris, així com un augment de la conflictivitat interna per l'acció de bandes i grups de pressió”.





INFRAESTRUCTURA "RUïNOSA"



També han protestat per l'estat de la infraestructura de la presó, que el portaveu de CSIF, Modesto Bercia, ha qualificat de "ruïnosa".





En declaracions als mitjans, Bercia ha explicat que "hi ha cabines de seguretat en què els funcionaris s'han de posar els pantalons per sota dels mitjons perquè no pugin les paneroles".





Bèrcia i un portaveu d'UGT han reclamat més personal i un replantejament del repartiment de la medicació, perquè torni a ser diluïda i evitar que continuï el que han qualificat de "trànsit de pastilles".





Els sindicalistes han demanat també el trasllat de presos amb tractaments psiquiàtrics a altres presons en què hi hagi unitats de psiquiatria.