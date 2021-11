Un jutge paralitza de manera cautelar la llicència d'obres per exhumar víctimes del Valle de los Caídos

Valle de los Caídos





El Jutjat Contenciós Administratiu número 20 de Madrid ha acordat suspendre de forma cautelar la llicència d'obres concedida per l'Ajuntament de Sant Llorenç de l'Escorial a Patrimoni Nacional per exhumar víctimes enterrades al Valle de los Caídos en considerar que es podrien produir danys irreparables abans que s'entri al fons del recurs interposat per l'Associació per la Reconciliació i la Veritat Històrica.





Així consta en una interlocutòria del passat 16 de novembre, en què la jutgessa Eva María Bru Peral acorda adoptar la mesura cautelar de suspensió de l'Acord de 24 de juny de la Junta de l'Ajuntament de Sant Llorenç de l'Escorial pel qual es resol concedir Patrimoni Nacional llicència urbanística per a rehabilitació d'accessos a les criptes de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos atorgada pel citat Consistori.





El Govern, a través de Patrimoni Nacional, va demanar l'abril passat a aquest Ajuntament la sol·licitud de llicència urbanística per poder iniciar els treballs d'exhumació i identificació de les víctimes que van ser inhumades a les criptes de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos i que han estat reclamades pels seus familiars.





L'Associació per la Reconciliació i la Veritat Històrica va sol·licitar la suspensió al·legant el "Dret fonamental a la intimitat dels morts i de les seves famílies i necessitat de respectar el sagrat repòs etern que es veuria vulnerat si s'accedeix a executar les obres manifestament il·legals sol·licitades" .





A més, afegia que "quan es tracta de realitzar obres per part d'un ajuntament o d'una Administració Pública, que impliquin demolició d'edificacions, habitatges o similars, de manera incessant els tribunals accedeixen a la suspensió de l'executivitat de l'acte recorregut, ja que dur-se a terme les obres esmentades, en cas que finalment es resolgués el procés contenciós en litis de forma favorable al recurrent».





El jutge conclou que, de procedir-se a la immediata execució de les previsions contingudes a la llicència impugnada, "es produirien modificacions en un element integrat en un Conjunt de protecció integral que farien inefectiu la decisió d'una sentència que fos estimatòria, cosa que resultaria contrari a la tutela cautelar".





Per això, considera "raonable evitar actuacions que resultin irremeiables abans que s'hagi examinat el fons de l'assumpte que s'ha plantejat en aquest recurs".





Assenyala que "no es considera necessari la prestació de garantia perquè sigui quin sigui el sentit de la decisió de la sentència que al seu dia es dicti, aquesta es podrà dur a terme els seus propis termes, podent dur-se a terme les actuacions urbanístiques en cas de desestimar-se el recurs".





De la mateixa manera, la interlocutòria recull que la raó de ser de la justícia cautelar "resideix en la necessitat d'evitar que el lapse de temps que transcorre fins que recau un pronunciament judicial ferm suposi la pèrdua de la finalitat del procés i aquest requisit forma part de l'essència de la mesura cautelar”.





"En definitiva, amb ella s'intenta assegurar que la futura sentència pugui portar-se a la pràctica de manera útil i tal com va assenyalar el Tribunal Suprem al resoldre una mesura cautelar en un assumpte atinent al Valle del los Caídos", afegeix.





"NO S'ASSUMEIXEN DRETS HUMANS"





L'advocat Eduardo Ranz, lletrat de la família dels germans Lapeña --l'exhumació dels quals està pendent d'executar--, ha lamentat que "per desgràcia" hi hagi altres resolucions d'aquesta jurisdicció del Contenciós Administratiu que suspenguin les obres a l'interior del Valle de los Caídos.





" Sembla que hi ha un sector de la població que no assumeix ni els drets humans, ni l'Estat de Dret ni l'ordenament jurídic. La part positiva és que sempre prevalen els drets de les víctimes i qui guanya sempre és la democràcia ", ha ressenyat .





Per part seva, el secretari de l'associació recurrent, Guillermo Rocafort, ha destacat a Europa Press que el Govern, a través de Patrimoni Nacional, està demostrant que desconeix "la legislació de protecció del patrimoni" i que no respecta els béns catalogats.





"Es buscava un efecte electoralista. No es pot portar la guerra als cementiris perquè hi reposen persones i al final es genera discòrdia i cal respectar el descans etern dels difunts", ha asseverat.