Alemanya acorda imposar restriccions als no vacunats

@EP





La crisi del coronavirus està descontrolada a Alemanya i els presidents dels estats alemanys han acordat que el Govern central pugui introduir restriccions a les persones que no s'hagin vacunat per intentar controlar l'augment de contagis que s'estan produint.





Les restriccions estaran presents a les instal·lacions d'oci, cultura i esports. A més, les úniques persones que hi podran assistir són aquelles que tinguin la pauta de vacunació completa o que hagin passat la malaltia.





Els presidents han acordat que les restriccions entrin en joc quan la situació estigui en nivell 3, és a dir, que hi hagi tres persones hospitalitzades per cada 100.000 a causa del covid. Per poder aixecar-les, la taxa ha de ser inferior a 3 i durant els darrers cinc dies. Tot i això, els menors de 18 anys, gran part de la població que no està vacunada, no hauran de complir aquestes limitacions.





Si la situació continua empitjorant i arriba als 6 hospitalitzats per cada 100.000 persones, els vacunats i les persones que hagin superat la malaltia hauran de presentar una prova negativa per poder accedir a l'interior de les instal·lacions.





Durant aquest dijous, la societat alemanya ha sumat 65.000 nous casos de covid i la incidència acumulada ja supera els 336 casos per cada 100.000 habitants. Aquestes dades suposen un nou màxim de contagis a Alemanya durant 24 hores.





MERKEL ASSEGURA QUE LA SITUACIÓ ÉS DRAMÀTICA





L'encara canceller d'Alemanya, Angela Merkel, ha assegurat que la situació que viu el país alemany és dramàtica. Merkel ha insistit a la reunió amb els caps del Govern que es troben en una situació d'emergència i ha tornat a reafirmar que la taxa de vacunació no és suficient per a la crisi actual.