La pujada de les cotitzacions costarà 5 euros al mes als autònoms

El mecanisme d'equitat intergeneracional a les pensions suposarà un esforç contributiu addicional per als autònoms de 5 euros mensuals, segons ha denunciat la Unió de Professionals i Treballadors autònoms.







El sistema actual ha minvat de manera notable la revaloració de les pensions per a 1.9 milions de pensionistes procedents del Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA). Segons expliquen en un comunicat, un dels principals objectius d'UPTA és la ruptura de la bretxa que hi ha entre les pensions de les persones treballadores per compte d'altri i dels autònoms. Actualment, la pensió mitjana dels autònoms se situa en 714,93 euros, mentre que la d'una persona assalariada és de 1.138,50 euros.





Si observem la quantia mitjana de les pensions de jubilació, la distància s'incrementa exponencialment: els treballadors assalariats perceben 1.338,84 euros, mentre que els treballadors per compte propi cobren 795,14 euros, uns 543,70 euros menys.





Aquesta és una realitat que respon a l'elecció de les bases mínimes de cotització pel 87% dels més de 3.3 milions de persones treballadores per compte propi a Espanya, segons denuncia des d'UPTA. Una de les preocupacions més importants del col·lectiu dels autònoms, segons expliquen, "ha estat la pírrica quantia de pensió de jubilació que es merita després de tota una vida treballant".





Alerten que aquest problema és molt més greu per als més de 700.000 treballadors autònoms que obtenen rendes més baixes de la seva activitat econòmica, que per la seva situació no poden contractar plans de pensions privats addicionals o no són capaços d'estalviar o acumular un patrimoni prou ampli per cobrir les necessitats econòmiques en la jubilació.





També cal destacar que més del 40% de les persones treballadores autònomes tenen contractades assegurances de pensió privades, que redunden en l'apatia d'elevar les bases de cotització al sistema públic.





Eduardo Abad, president d'UPTA, afirma que “des de la nostra organització volem insistir que el nou sistema és raonable des del punt de vista de la seva pervivència”. Tindrà un efecte positiu en la revaloració de les pensions i no serà necessari emprendre reformes que augmentin el període de vida laboral ni retallades a les pensions, tal com ha passat des de l'any 2013”.