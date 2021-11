Investiguen un brot de legionel·losi amb 26 casos a Montmeló i Montornès del Vallès

Montornès del Vallès @ep





La Conselleria de Salut de la Generalitat està investigant un brot de legionel·losi amb 26 casos confirmats que s'ha produït les dues últimes setmanes a Montmeló i Montornès del Vallès (Barcelona), ha informat el departament en un comunicat aquest dijous.





Legionel·losi és una malaltia que produeix símptomes de pneumònia i que està causada pel bacteri Legionella pneumophila. Aquest bacteri es troba a cursos d'aigua superficials a tot el món.





En concret, està duent a terme la investigació el servei de vigilància epidemiològica del Vallès Occidental i el Vallès Oriental i el servei de Salut Pública del Vallès Oriental de la Subdirecció Regional de Salut Pública a Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments implicats, ha detallat.





Dels 26 casos, que van començar a tenir símptomes entre el 5 i el 15 de novembre, deu no han requerit ingrés hospitalari ; dos sí, però ja han rebut l'alta, i 14 segueixen hospitalitzats; i són 19 homes i set dones entre 37 i 92 anys.





Han iniciat tant la investigació epidemiològica com la investigació ambiental i estan recollint la informació clínica i epidemiològica “necessària” per delimitar on han pogut encomanar-se les persones afectades.





També estan duent a terme inspeccions a les "instal·lacions de risc" dels dos municipis --com instal·lacions industrials de torres de refrigeració d'aigua, entre d'altres--, i estan recollint mostres d'aigua d'aquestes instal·lacions per analitzar-les.





Com a mesura cautelar, s'ha ordenat la neteja i la desinfecció de tots els circuits implicats en la investigació en espera que els resultats analítics orientin els investigadors sobre la font d'infecció del brot.





Des de Salut, han advertit que no es pot descartar que apareguin més afectats "els propers dies", atès que el període d'incubació de la malaltia pot ser de fins a 14 dies.