Les botigues d'aliments al Regne Unit s'estan quedant sense patates fregides

Les patates fregides continuen sent escasses a gairebé una de cada tres botigues britàniques, segons xifres publicades per l' Oficina d'Estadístiques Nacionals després de les dificultats de producció en un proveïdor important, segons informa Reuters.







Walkers , el productor de cruixents més gran del Regne Unit , filial de PepsiCo, va haver de reduir la producció de les populars patates principis de mes després d'experimentar problemes amb una actualització dels sistemes, que va advertir que podria portar setmanes solucionar. Llegeix més





Al voltant del 4% de les botigues visitades entre el 12 i el 15 de novembre no tenien bosses de patates fregides per a la venda, mentre que el 26% només tenia subministraments limitats, segons una investigació de mercat de Kantar Public, publicada per l'Oficina de Estadístiques Nacionals.





Els britànics mengen una mitjana de dues bosses de patates fregides a la setmana, va dir Kantar.





Regne Unit , igual que altres economies occidentals que emergeixen de la pandèmia de COVID-19, ha patit una escassetat esporàdica de productes específics en els últims mesos. Però els problemes dels britànics han estat exacerbats pel Brexit, que limita la capacitat dels ocupadors per contractar treballadors de l'Europa continental.