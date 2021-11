Els comuns de Colau enterren Podem i s'apunten al nou projecte liderat per Díaz

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i l'exalcaldessa de Castelldefels, Candela López @ep





Els comuns han apostat, a la ponència política que debatran aquest cap de setmana a la seva III Assemblea Nacional , perquè l'espai polític de l'esquerra del qual formen part superi les sigles i impulsi un nou "subjecte polític" liderat per l'actual vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz , que volen que es converteixi en presidenta del Govern.





Al document de ponència política, la formació d'Ada Colau defensa "superar les nostàlgies del 2015 i entendre que el nou cicle no serà el de la irrupció, però que alhora ha d'anar molt més lluny de la resistència de la suma de sigles ". En aquest sentit, els comuns dibuixen un full de ruta en què "caldrà obrir-se a noves aliances que qualitativament representin molt més que la suma de les parts", i que suposi convertir un potencial lideratge en un projecte i subjecte polític.





Aquesta proposta arriba després que el cap de setmana passat se celebrés a València un acte que va reunir Yolanda Díaz amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ; la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra ; la líder de Más Madrid, Mónica García , i la portaveu del Moviment per la Dignitat i la Ciutadania a Ceuta, Fátima Hamed Hossain.





Aquesta reunió es va entendre com el tret de sortida per al nou projecte polític que ara reivindiquen els comuns, una nova plataforma que uneixi com més partits millor i que, sota un sol paraigua, es presentin a les eleccions tant generals com municipals, sent Díaz qui lideri la candidatura a les primeres.





Tot i això, una de les notícies més importants d'aquest esdeveniment van ser les absències: no van convidar cap de les dones més representatives de Podem, com Irene Montero o Ione Belarra . La 'no invitació' a les dues líders de la formació morada es va entendre com un desvergonyiment, una manera d'escenificar que en el nou projecte polític no hi tenen cabuda ni Podem.





Ara, els Comuns llancen un altre dard enverinat a la formació morada i els conviden a "superar les sigles", cosa que en realitat significa enterrar Podem i regalar el seu espai a Yolanda Díaz perquè, amb un nou projecte, puguin arrabassar-li el lideratge a Yolanda Díaz.





Tal com informa l'editora d'aquest diari, Carmen Flores, en un article , darrere de la desarticulació de Podem podria estar el mateix Pablo Iglesias , que ara considera que la seva antiga formació ja no és útil per als seus interessos. L'altra figura clau en aquesta operació és Iván Redondo , que després d'assessorar el PP i el PSOE, ara s'ha posat al costat de Yolanda Díaz, i possiblement acabi sent una de les figures més rellevants per articular el nou projecte d'esquerres. El joc ha començat i sembla que, més tard que aviat, parlarem de Podem en passat.