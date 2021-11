La CUP aconsegueix que es torni a parlar del referèndum

La diputada de la CUP Eulàlila Reguant /@EP





La negociació dels pressupostos de la Generalitat s'havia de centrar en temes socials i econòmics, però la CUP ha aconseguit que es parli també d'altres polítics. Així, ha tornat a posar sobre la taula el referèndum després que tant ERC com JxCAT rebutgessin una proposta parlamentària que demanava fer un referèndum abans d'acabar la legislatura.





Ara, des d'Esquerra han ofert la creació de grups de treball que permetin accelerar el 'procès'. Ho han fet després que la CUP hagi ficat pressió amb el tema i hagi demanat tornar a avivar un procés que havia quedat en segon pla durant aquesta legislatura.







Ara, els cupaires han de respondre si els sembla bé aquesta proposta o no. Tot i això, ERC sembla tenir clar que ara no és el moment de dur a terme un referèndum encara que la CUP faci servir aquest tema per reforçar la seva posició en les negociacions dels pressupostos de la Generalitat.





La veritat és que des de la CUP estan descontents amb l'actitud del Govern respecte a molts temes. Així, ho estan amb la seva actitud amb el Govern o amb la candidatura de Barcelona per celebrar els JJ.OO als Pirineus el 2030, entre altres coses.





Així doncs, amb aquests desacords i amb el referèndum sobre la taula, la CUP segueix negociant els pressupostos malgrat que va prendre la decisió de presentar una esmena a la seva totalitat.