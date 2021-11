És legal gravar vídeos al carrer?

ep

Cambra de videovigilanda @Pixabay





Avui dia, moment en què tots comptem amb smartphones, ningú se sorprèn si veu una altra persona gravant un vídeo al carrer. Però no és tan legal com sembla. Sí que ho podem fer, però s'han de tenir en compte certes limitacions. I el mateix passa si només s'enregistra la veu.





Això és el que no va tenir en compte un veí de La Corunya, que va posar una càmera al cotxe per gravar la persona que l'hi feia malbé. Ara ha estat sancionat, i és que no podem captar imatges de terceres persones sense el seu consentiment perquè són dades personals.





Així doncs, sí que podem gravar imatges d'altres persones al carrer, però cal tenir en compte que no vulneri els drets, sobretot el de la intimitat. I, com ja hem dit, publicar-ho a xarxes socials s'ha de fer sempre amb el seu consentiment. L'excepció arriba si es tracta d'un personatge públic que es troba exercint les funcions o hi ha un interès públic o informatiu darrere. Per descomptat, no es pot gravar menors dedat.





Si les imatges es graven amb càmeres de videovigilància que estan en habitatges i es veu a altres persones que passen pel carrer, s'ha de fer garantint que es compleixi la normativa. És a dir, cal posar cartells en què s'avisi que hi ha càmeres, cal garantir que l'accés a les imatges està limitat al responsable i complir els terminis de conservació, que és d'un mes.





Això és només quan la càmera enregistri per exemple el pati d'entrada a un habitatge i es vegi el carrer com a conseqüència. Però està prohibit posar una càmera fixa que enfoca directament al carrer: això només ho poden fer les autoritats en compliment de funcions de seguretat.





Si en lloc d'imatges enregistrem àudios per poder escoltar més tard aquesta conversa, sí que es podrà fer servir com a prova en un judici però no es podrà compartir en xarxes. De fet, difondre converses amb terceres persones sense que aquestes ho sàpiguen és un delicte penat amb presó.