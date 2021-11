Assassina la seva dona amb una dosi letal d'heroïna

Drogues - @Pixabay





Un home de Míchigan, als Estats Units, ha estat acusat d'assassinat després que la seva dona perdés la vida en menjar-se uns cereals en què ell havia posat una dosi letal d'heroïna. El sospitós, Jason T. Harris, volia cobrar l'assegurança de vida i marxar amb la seva amant.





Inicialment, el 2014, el metge forense va dir que era una sobredosi accidental. No obstant, els familiars de la dona morta van dir que ella no es drogava. Així, després de diversos anys de recerca, van descobrir que es podria tractar d'una cosa provocada. Per aquesta raó, el 2019 van canviar la causa de la mort a homicidi, després que consideressin certa quantitat de llet materna congelada la causa principal per fer-ho.





Quan en el moment de la seva mort els experts van analitzar la llet materna congelada, ja que havia donat a llum vuit mesos abans, no van trobar drogues. Així doncs, això va ser un clar indicador que la dona no consumia drogues. El que sí que van trobar era que a la seva sang hi havia opiacis, però aquests no estaven a la llet materna.





Per aquesta raó, van acusar Jason Harris d'assassinat. A més, van comprovar que havia cobrat 120.000 dòlars per assegurances de vida i que una setmana després de la mort de la seva dona, va comprar un bitllet d'avió per anar a veure una altra dona amb qui havia compartit gairebé 6.000 missatges de text. Dos mesos després vivien junts. Ara, ell està empresonat i serà sentenciat el proper 10 de desembre.