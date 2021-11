Una venjança entre presos del País Basc va motivar l'amenaça de bomba del vol Bilbao-Alvedro

Foto de l'avió a l'aeroport - @EP







L'aeroport de La Corunya ha activat el pla d'emergències aquest divendres després de rebre una amenaça de bomba en un vol procedent de Bilbao i amb destinació La Corunya. Agents de la Guàrdia Civil, la Policia Local, el cos de bombers i diversos efectius sanitaris s'han desplegat per la pista d'aterratge de l'aeroport gallec per esperar l'arribada de l'avió. Els seus ocupants estan "en perfecte estat", segons han comunicat des de la companyia.





Tot ha resultat ser una falsa alarma, que fonts del cos de seguretat han explicat a Galiciapress que es devia a una venjança entre reclusos del País Basc.





"És una espècie de venjança contra un reclús que està en una presó del País Basc i que venia per a aquí, per a Galícia, de permís. Dos reclusos d'allí, de la presó, van cridar i van dir que aquest s'anava immolar dins de l'avió" indiquen les citades fonts, policials però no oficials.







Des d'Aena, i així ho recull també a les xarxes socials, es va confirmar l'activació del pla esmentat per "amenaça" en aquest vol i des de la Guàrdia Civil van indicar, com ratifica la companyia, que va ser per avís d'una bomba en el vol que va aterrar d'emergència a primera hora del matí.







L'alerta es va donar al 112 de Bilbao i també es va traslladar la comunicació al canal intern entre els dos aeroports, han precisat des d'Aena.











El vol tenia previst el seu aterratge a les 7:25 hi, tot just aterrar, ha estat desembarcat. L'avió ara està allunyat de la zona perquè la resta d'avions puguin seguir el seu operatiu amb normalitat i mentre està sent investigat.







Després de desplaçar-se a Alvedro, agents de la Guàrdia Civil han revisat la cabina, el passatge i el celler. En concret, han indicat que es va aïllar a l'avió, traslladant els passatgers i la tripulació a una sala aïllada sense el seu equipatge de cabina per controlar-los. La inspecció duta a terme va donar "resultat negatiu" i continuen els treballs revisant cabina i celler.



Per la seva banda, Volotea ha informat que al vol V7 3538, d'acord amb les dades disponibles, hi viatjaven 105 persones i sis membres de la tripulació. També han ratificat que, després de desembarcar de l'avió, es troben en perfecte estat.





Ara com ara, no hi ha cap detingut. La seguretat de l'aeroport depèn de la Guàrdia Civil, encara que donada la transcendència de l'assumpte l'alerta està sota la coordinació de la Delegació del Govern.