VÍDEO: Denuncien la cruel i atroç vida dels pollastres de la granja més gran de França

L'ONG francesa L214 ha denunciat la cruel vida dels pollastres d'una de les granges industrials de dimensions més grans de França. Una granja que, a més, està relacionada amb el productor espanyol Grupo AN avícola i que deixa que els animals siguin maltractats i devorats per larves.





@Captura del vídeo de l'ONG L214





Així ho ha comunicat l'ONG Equalia, que treballa per “aconseguir millorar les condicions de vida dels animals destinats a consum amb pitjors estàndards de benestar animal”. En un comunicat, han explicat que és una investigació francoespanyola desenvolupada durant el mes de setembre i que s'ha centrat en una granja d'engreixament de pollastres on hi ha dos milions d'animals.







A més, han publicat un vídeo en què es veu, com ells mateixos diuen, "ocells agonitzant, ocells amb les potes fracturades, incapaços de posar-se drets; ocells grotescament deformats; infeccions bacterianes i dermatitis a causa de l'alta densitat de la granja industrial. Es pot veure com per a algunes aus resulta impossible assolir el abeurador, cosa que aguditza encara més el seu patiment. Les imatges desvetllen també males pràctiques en el tractament dels cadàvers, en ser dipositats en contenidors infectats de cucs”.











Després de comprovar l'atroç vida d'aquests animals, el maltractament a què són sotmesos, Equalia ha informat que l'ONG L214 va denunciar els fets.





A més, des d'Equalia assenyalen que "les patologies que es reflecteixen al vídeo són degudes a la selecció genètica que es duu a terme per aconseguir el màxim creixement en el menor temps possible. Així, s'obtenen estirps que arriben a assolir els 2,6 kg en els 41 dies de durada del seu període d'engreix, aquest pes equivaldria al fet que un nadó humà arribés a 300 kg després dels dos primers mesos de vida, aquests problemes de salut comporten un ús elevat d'antibiòtics de manera profilàctica, en lloc del recomanat ús terapèutic".





D'altra banda, expliquen que aquest és el pollastre més comercialitzat a Espanya i que ateses les seves circumstàncies podria fins i tot afectar la salut de les persones.