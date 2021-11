Presentació de la nova temporada de “Les neiges catalans”

Després d'un any de pràctica inacció, reprenen la seva activitat amb nous ímpetus i algunes novetats destacables les vuit estacions d'esquí agrupades sota la denominació comuna de Les neiges catalanes (Font-Romeu/Pyrénées 2000, Porté-Puymorens, Cambre d'Aze, La Quillane, Les Angles, Puigmal 2900, Puyvalador i Formiguères) a les quals cal sumar-ne una més d'esquí de fons (Station nordique de Capcir).





Presentació de Les Naiges Catalanes - @Pablo-Ignacio de Dalmases





S'estenen al llarg del vessant francès dels Pirineus i a l'amplada de les comarques de l'Alt Conflent, la Cerdanya i el Capcir i estan situades a una alçada d'entre 1.500 i 2900 metres. Les xifres revelen la magnitud de la seva oferta, ja que comprenen un total de 300 quilòmetres de pistes per a esquí alpí, 250 d'esquí de fons, més d'un centenar de remuntadors mecànics, 1.300 canons de neu, 120 quilòmetres d'itineraris aptes per a raquetes de neu. i senders blancs. Tot això atès per 350 monitors i amb catorze escoles i complementat per una àmplia oferta d'aigües termals, balneoteràpia, parcs d'animals, trineus de gossos i de ponis, immersió sota gel, coves, forns solars, cinemes, casino, pista de gel, pump track i motos de neu i, per descomptat, excel·lents allotjaments restaurants.





Vet aquí algunes de les novetats més rellevants. A Font Romeu-Pyrenées, una pista verda des del Col del Pam permet accedir a Pyrénées 2000, s'han substituït 40 canons de neu per nous models de consum reduït d'energia i instal·lat una cinta transportadora a la pista de trineu i descensos en snowtubing, una cinta coberta al sector de Pyrénées 2000 per a principiants i un nou restaurant d'alçada, La Gallina, a 2.200 md'altitud.





A Les Angles s'ha instal·lat La Lou Bac Mountain, un luge sobre rail de dos quilòmetres, que permet el descens entre boscos a gairebé 40 quilòmetres/hora, així com el Pump track, City Bowl i City Stade a la part baixa de l'estació, per als amants de les sensacions fortes.





A Formiguéres s'ofereixen experiències apassionants com ara teràpia de gel, nit en un iglú o sortides nocturnes amb raquetes de neu.





Puyvalador ha incorporat tres telesquís, un reservat per a trineus i una pista de trineu dirigible amb viratges realçats.





I, en fi, la feliç notícia de la reobertura de l'estació de Puigmal 2900 amb telecadira i dos telearrossegaments, que estarà dividida en tres zones: una per a principiants, una altra per a esquí alpí i la superior per als més experts.





Fins al 30 de novembre el preu dels forfets de temporada (que no inclouen l'estació nòrdica del Capcir) serà de 617€ en lloc de 726€ amb tarifa normal i de 557€ en lloc de 656€ amb la reduïda. A més, per la compra simultània de quatre forfets per a una mateixa família es facilita el forfet més barat. Pel que fa als d'una setmana, n'hi ha de set i sis dies a 264 i 240 euros respectivament (232 i 211 amb tarifa reduïda per a nens de 5 a 11 anys i estudiants de 18 a 24).