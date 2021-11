La música que escoltava Alfons X el Savi

Ensemble Alfonsí

Instruments per lloar Santa Maria





Portada Alfonsi.





L'investigador i “arqueòleg musical”, expert en els sons de l'Edat Mitjana, Jota Martínez, ha dut a terme un ambiciós projecte: ni més ni menys que la construcció de tots els instruments que apareixen reflectits a les il·lustracions que contenen les obres de Alfons X el Savi. Es tracta de rèpliques exactes dels originals de l'època, que sonen com aquells, tal com es pot apreciar al disc Instrumentos para loar Santa María , que ha gravat amb el conjunt Ensemble Alfonsí .





En concret, la iniciativa "Instrumentarium musical alfonsí" ha recuperat 75 instruments d'entre els més de 200 documentats a la feina de Martínez, que l'ensemble interpreta tant en les seves actuacions en directe, com a les pistes d'aquest disc. Tot i que existeixen molts enregistraments i interpretacions sobre les Cantigues de Santa Maria, aquesta és la primera vegada que s'acompanyen amb els mateixos instruments musicals que van quedar representats al costat d'elles.





El musicòleg Higinio Anglés va arribar a definir les Cantigues de Santa Maria, per la seva riquesa musical, com “el monument més important de la monodia lírica mariana de l'Europa medieval” . Es tracta d'un gran projecte del rei Alfons X basat en més de 400 cants a la Mare de Déu i als seus miracles que han conservat per a nosaltres la música que s'interpretava a les corts europees del segle XIII, i en gran mesura reflecteixen les formes melòdiques que escoltava tota la societat. En aquest sentit, és reconeguda la influència de la música popular que reflecteixen les Cantigues .





El còdex de les Cantigues conservat a l'Escorial inclou miniatures que presenten els músics que les tocaven, oferint una informació gràfica d'excepcional rellevància sobre com s'executava la música en aquesta època, i de la gran varietat d'instruments que podien arribar a fer servir els joglars llavors. Gràcies a la tasca de portar-los de tornada a la vida empresa per Jota Martínez el 2004 -un esforç que li ha ocupat quinze anys de treball-, en aquest disc podem escoltar com sonen nombrosos instruments ja en desús, com, per exemple, diferents tipus de violes antigues, la lira, el salteri, el rabé morisc i el rabé anomenat “critador en la seva alta nota”, la canella i la migcanya, o la guitarra morisca i la guitarra llatina, entre molts altres. D'acord amb Anglés, el paper dels instruments era introduir el cant, interpretant un fragment de la mateixa melodia, i també es feien servir per tocar interludis i postludis entre el cant del solista i l'entrada de cor a l'hora de cantar la tornada de la cantiga.





El també musicòleg Adolfo Salazar explica al llibre La música a Espanya (1953) que les il·lustracions d'instruments de les cantigues responen al desig dels artistes romànics de mostrar el repertori d'instruments coneguts per ells. Els instruments musicals a l'Edat Mitjana complien la doble funció de servir de testimoni d'alta cultura i també com a mostra d'opulència. Comenta igualment que en aquell temps era comú contraure o resumir els noms de diferents instruments en un, de manera que, quan, per exemple, parlen de violes, estan referint-se a tota una família d'instruments, de formes més o menys semblants, que es tocaven amb els dits, amb plectre o amb arc.





El disc Instrumentos para loar a Santa María va ser guardonat amb la distinció al 'millor treball de recuperació de patrimoni musical' als premis Carles Santos de la música valenciana. Es tracta d'una obra que posa en relleu la sòbria bellesa d'aquesta música medieval associada al llegat cultural d'Alfonso X el Sabio, del naixement del qual se celebra aquest any el vuitè centenari.