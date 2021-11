Àustria confina tota la seva població i farà la vacunació obligatòria al febrer

Una persona rep una vacuna -@EP





Àustria va confinar des d'aquest dilluns les persones no vacunades (uns dos milions d'un total de 8,9 milions de ciutadans) després d'assolir xifres rècord en contagis de Covid-19. Aquesta setmana, els no vacunats només podien sortir de casa per anar a treballar (presentant un test negatiu diari), per anar a comprar o anar al metge. Però veient que això no és suficient per contenir els contagis, han pres la decisió de confinar tota la població a les regions més afectades.





Així, durant 20 dies els bars i restaurants hauran d'estar tancats i només podran obrir botigues i farmàcies. Tot i això, els ciutadans podran sortir al carrer per treballar, comprar, fer esport o anar al metge.







Les autoritats, que han comunicat que el confinament començarà dilluns que ve, han indicat també que era "l'única alternativa" i que no els queda "marge de maniobra". Amb aquestes noves mesures esperen contenir aquesta nova onada de Covid-19, amb la intenció que la situació millori i les restriccions decaiguin abans de Nadal.





VACUNACIÓ OBLIGATÒRIA





Com assenyalàvem, Àustria té menys de 9 milions d'habitants i n'hi ha aproximadament dos milions que segueixen sense vacunar. Les autoritats han decidit que a partir de febrer de 2022 la vacunació serà obligatòria.





És una mesura de pressió més dràstica que les anteriors. Amb aquesta setmana, que obligava els no vacunats a presentar un test negatiu diari en els seus treballs, han aconseguit que es vacuni un altre 3,4% de població.