El Govern expedienta 85 grans forquilles per no oferir lloguer social a famílies en risc

Panoràmica de la ciutat de Barcelona @ep





L' Agència Catalana del Consum, de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat , ha obert expedients sancionadors a empreses immobiliàries que són grans forquilles d'habitatge per l'incompliment de l'obligació d'oferir lloguer social a famílies amb risc d'exclusió residencial.





L'obligació està prevista a la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència a l'àmbit de l'habitatge, segons un comunicat del Govern d'aquest divendres.





Concretament, en el procediment d'inspecció, s'han detectat infraccions "per no acreditar documentalment l'oferta de reallotjament de persones o famílies en situació de vulnerabilitat abans de desnonar-les per impagament del lloguer o de la hipoteca".





Dels expedients oberts, sis ja se n'han resolt amb una sanció per infracció greu amb multes de 25.000 euros per cada expedient.





La Generalitat ha recordat que, des de l'aixecament de la suspensió cautelar de l'article 5 de la Llei 24/2015 al febrer del 2019, ha dut a terme 96 actuacions inspectores en relació amb l'obligatorietat d'oferir lloguer social a persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat