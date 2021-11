Mercadona participa en el Gran Recapte d'Aliments 2021

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, se suma al Gran Recapte d'Aliments 2021, que organitza la Federació de Bancs d'Aliments del 19 al 28 de novembre, i posa a disposició de la campanya els seus punts de venda per a la recaptació de fons.





Donació a un supermercat de Mercadona - @Mercadona





En total, hi participen 1.603 botigues de Mercadona a tot Espanya, de les quals 248 a Catalunya. A més, com l'any passat, el Gran Recapte es realitzarà mitjançant donacions monetàries, múltiples d'1 €, que els clients podran fer quan passin per la caixa en el moment de la compra. Les quantitats donades es transformaran en aliments que es lliuraran a cadascun dels bancs d'aliments participants.





Mercadona col·labora en aquesta iniciativa social amb el compromís d'animar els clients a participar en aquest gran esdeveniment solidari anual. La companyia posa a disposició la llista de les seves botigues participants al seu lloc web.







DONACIONS DE MERCADONA AQUEST 2021





Des de principis d’any, la companyia ha donat 16.650 tones d'aliments i productes de primera necessitat a menjadors socials, bancs d'aliments i altres entitats socials, de les quals més de 4.300 tones (concretament 4.343) s’han destinat a entitats socials de Catalunya. Aquesta donació de tota la cadena al tancament del mes d'octubre equival a 277.500 carretons de la compra, dels quals més de 72.300 a Catalunya.





Mercadona col·labora amb més de 330 menjadors socials, més de 60 bancs d'aliments i altres entitats, que reben donacions diàriament per donar suport a les persones que estan en una situació difícil