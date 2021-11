Mor Pedro Ferreras als 67 anys, l'artífex de la privatització d'empreses com Repsol o Iberia

Pedro Ferreras @ep





Pedro Ferreras , el que va ser president de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) durant l'etapa de govern de José María Aznar i al qual es va encomanar impulsar la privatització d'empreses públiques, ha mort als 67 anys després d'una llarga malaltia. a Europa Press a fonts de l'entorn del directiu.





Durant la seva etapa al capdavant del hòlding públic (juny del 1996-agost del 2001), Ferreras va negociar i executar la privatització d'un total de 35 empreses públiques, seguint sempre la seva estratègia de "sanejar, consolidar i privatitzar".





Pedro Ferreras, que va arribar al càrrec de la mà de Josep Piqué, aleshores ministre d'Indústria, va ser l'artífex de privatitzacions d'empreses tan emblemàtiques com Repsol, CASA, Aceralia, Indra, Santa Bàrbara o Iberia , entre d'altres. Aquesta última, de gran complexitat per la pròpia estructura de l'operació, el va fer emprar a fons per tirar-la endavant.





En aquesta etapa va consolidar la seva fama de negociador hàbil, fent gala d'un gran sentit comú i empatia, capaç de desbloquejar qualsevol negociació per difícil que semblés.





Després de sortir de SEPI va presidir la cimentera catalana Uniland el 2003 i durant la seva trajectòria professional ha estat conseller d'empreses com NH Hoteles, Abertis Telecom, Renta 4, Oesía i Vueling.





Nascut a Lleó fa 67 anys, Pedro Ferreras era llicenciat en Dret per la Universitat d'Oviedo. El 1984 ingressa al cos d'advocats de l'Estat i exerceix a Barcelona fins al 1989, quan munta el despatx professional Ferreras advocats assessors legals i tributaris.





Va ser secretari del consell d'Iniciatives, la societat de capital risc de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, on fa amistat amb Josep Piqué, que després de ser nomenat ministre d'Indústria nomena al seu torn Ferreras sotssecretari del Ministeri.





El 1996 és designat president de Teneo, la branca de l'extint Institut Nacional d'Indústria (INI) que agrupa les empreses públiques viables (les dependents del pressupost s'engloben a l'Agència Industrial de l'Estat). Al cap de poc, Ferreras desmunta aquesta estructura i integra totes les empreses heretades de l'INI sota el paraigua de SEPI, amb l'encàrrec d'impulsar les privatitzacions en el marc de l'estratègia de disminuir la presència de l'Estat a les empreses i impulsar el rellançament de l'economia .





Pedro Ferreras ha estat també professor de la Universitat de León i membre del Consell Econòmic i Social de la Universitat Internacional de Catalunya.