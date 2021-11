Naturgy llança el seu nou propòsit basat en la innovació, l'excel·lència, les persones i la sostenibilitat

Naturgy ha presentat el seu nou propòsit com a companyia sota el lema Transforming together. La companyia ha revisat els seus principis culturals i la seva relació amb els grups d'interès, sobre la base de quatre valors fonamentals (Forward visió , E xcellence driven , People oriented i One planet), que han estat aprovats per la Comissió de Sostenibilitat del Consell Administració.





“El nostre propòsit nou significa transformar el món a través de l'energia, abordant amb determinació els reptes de la transició energètica i les demandes de la societat i dels nostres clients, treballant amb excel·lència, transparència i el talent d'un equip compromès. I ho volem fer junts: amb els nostres empleats, clients, accionistes i col·laboradors”, va remarcar Francisco Reynés , president de Naturgy.





Per a Reynés, “no es pot parlar de lideratge sense parlar de propòsit. Tenir una estructura accionarial, un equip directiu i uns empleats amb els mateixos propòsits té molt a veure que, a més de tenir competències, compartim els mateixos valors”, va afirmar.





Quatre valors clau per a la transformació





El primer dels valors (Forward visió) sobre els quals se sustenta el nou propòsit és la innovació, la proactivitat i la capacitat dadaptació. Naturgy es vol transformar amb aquesta actitud, afrontant els reptes i impulsant les oportunitats de la transició energètica, els nous models de negoci i la digitalització. L'excel·lència i la millora contínua (Excellence driven) continuaran sent valors fonamentals de la cultura de Naturgy. Naturgy aposta per la generació de valor des de cadascun dels negocis i mercats, responent amb rigor a les expectatives de tots els grups d'interès.





La transformació per la qual aposta la companyia està també focalitzada en les persones (People oriented). Naturgy vol establir una relació de proximitat, transparència i confiança amb empleats, clients, accionistes i col·laboradors. La companyia destaca la motivació de l'empleat i l'impuls a un talent divers com a eixos de transformació de la companyia. L'objectiu últim de la transformació respon al valor del compromís amb el medi ambient i la societat (One planet). Per això, Naturgy està plenament compromesa amb la sostenibilitat, la societat i el govern corporatiu, per contribuir de manera rellevant al progrés, el benestar i el futur del planeta amb una transició energètica justa.





El nou propòsit es reflecteix en el Pla Estratègic 2021-2025, que alinea la seva inversió amb la transició energètica, donant un pes més gran a les energies renovables, a l'electricitat i al gas renovable; amb l'objectiu de disposar de més del 55% de la seva capacitat instal·lada renovable el 2025; i amb un compromís de neutralitat d'emissions netes de GEH el 2050. Així mateix, el full de ruta de la companyia recull també la digitalització com a eina transversal de transformació i una gestió basada en criteris ESG (Environment, Social & Governance).