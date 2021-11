La càrrega sanitària per la resistència a antibiòtics és comparable a la de la grip, la tuberculosi i el VIH junts

Bacteris resistents als antibiòtics @ep





En el marc de la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l'Ús dels Antibiòtics , l' Organització Mundial de la Salut a Europa (OMS Europa) ha advertit que la càrrega sanitària provocada per la resistència als antimicrobians és comparable a la de la grip, la tuberculosi i el VIH junts a la Unió Europea (UE) i a l'Espai Esconòmic Europeu, segons estimacions del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC).





De fet, la resistència als antimicrobians està molt estesa a la regió europea de l'OMS. Cada any es produeixen més de 670.000 infeccions en aquests països a causa de bacteris resistents als antibiòtics, i aproximadament 33.000 persones moren com a conseqüència directa d'aquestes infeccions.





En el cas dels països no pertanyents a la UE i de la part més oriental de la Regió Europea de l'OMS , aquesta xifra pot ser fins i tot més gran, però no hi ha dades suficients per oferir una imatge clara de la situació.





Per tant, des de l'OMS Europa reclamen una acció urgent per part dels individus, els metges i els governs per garantir que les malalties comunes continuïn sent tractables.





"La Covid-19 ens ha colpejat amb força. Però mentre lluitem contra una emergència sanitària, no podem abaixar la guàrdia en la lluita contra altres amenaces sanitàries. Fa sis anys, la resistència als antibiòtics va ser declarada una de les principals amenaces per a la salut dels éssers humans, i es va elaborar el Pla d'Acció Mundial de l'OMS sobre la Resistència als Antimicrobians. Tot i això, els polítics i els països de tot el món segueixen sense conscienciar-se i sense tenir un sentit de la urgència", ha dit el director regional de l'OMS per a Europa, el doctor Hans Henri P. Kluge.





" Malgrat l'atenció prestada a la pandèmia en curs, hem de continuar esforçant-nos per reduir encara més l'ús innecessari d'antibiòtics ", ha assenyalat la directora de l'ECDC, Andrea Ammon. "També hem de millorar les pràctiques de prevenció i control d'infeccions als hospitals i altres entorns sanitaris per reduir significativament la propagació de bacteris resistents als antimicrobians", afegeix.





FALTA DE DADES I FONS





La majoria dels estats membres de la Regió Europea de l'OMS s'han adonat de la necessitat d'actuar i han intensificat els seus esforços per fer front a la resistència antimicrobiana. En aquest sentit, el 85% dels països de la Regió ha elaborat plans d'acció nacionals sobre això, mentre que fa cinc anys aquesta xifra era del 50%.





Tot i això, els plans per si sols no són suficients, segons l'OMS Europa. El repte que es planteja és garantir una aplicació exhaustiva i un finançament adequat dels plans d'acció. Un 20% dels països afirmen no tenir capacitat per generar dades de vigilància de la resistència als antibiòtics, o bé recullen dades només a nivell local i sense un enfocament estandarditzat o harmonitzat. "Sense aquestes dades, és difícil conèixer l'abast del problema i trobar solucions adequades", recalquen des de l'organisme de les Nacions Unides per a Europa.