El 60% dels pacients ingressats a UCI per coronavirus estan sense vacunar

Carolina Darias - @EP





La Ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha admès que al voltant d'un 60 per cent dels pacients ingressats a les UCI per coronavirus estan sense vacunar, encara que "la distribució territorial no és exactament igual", i n'hi ha en algunes comunitats on aquesta dada "està per sobre i en altres per sota".





La ministra, que ha qualificat aquest percentatge "d'important", ha advocat per seguir vacunat, però sobretot per convèncer els que no ho han fet fins ara, "que són un percentatge molt petit". I, per altra banda, seguir amb les dosis addicionals a aquells que les necessiten i amb la cultura de la cura, ja que “hi ha mesures que han vingut per quedar-se”.





"Cal recordar que les vacunes no són esterilitzants, ens donen una protecció altíssima", però no impedeixen la infecció de virus, ha assenyalat en una entrevista a TVE recollida per Europa Press, on ha destacat que "estem en un moment clau per a tallar que el virus se segueixi propagant”.





Pel que fa a la incidència, que continua pujant i supera els 100 casos a Espanya, Darias no s'ha mostrat preocupada per aquesta tendència. Sí que considera que és una situació "important" de la qual "ocupar-se", tot i això "Espanya té una situació diferent de fa un any. La diferència, el punt d'inflexió, són les vacunes".





A parer de Sanitat la incidència acumulada és una referència de com s'està movent el virus però hi ha altres indicadors que cal tenir en compte. "Donada l'altíssima cobertura vacunal, gairebé un 90% de persones, cal dirigir la mirada cap a altres indicadors", ha assenyalat en referència a l'hospitalització que es troba per sota del 2%, i els llits UCI al 5% cent.





De cara al pont de desembre i Nadal, Darias ha recordat que, a més de continuar amb l'estratègia de vacunació, "que tan bons resultats ha donat", s'ha de seguir amb la mascareta. "Cal seguir protegint-nos, ara fem més una vida més d'interior per les temperatures, ja que cal seguir amb les màscares, així ho posem difícil al virus perquè es propagui; cal seguir amb la distància social i el rentat de mans", ha assenyalat.





I ja que la majoria dels brots tenen a veure en aquests moments amb els àmbits socials i familiars, “on ens relaxem i estem més tranquils”, ha recomanat “fer vida normal” però prenent precaucions.