Gisela fitxa per Los Simpson per donar veu a Marge

Fox va ser comprada per Disney i, per tant, Los Simpson ara pertanyen a la companyia de Mickey Mouse. Aquesta situació ha provocat que moltes cares conegudes de Disney ara col·laborin amb la popular família groga, i això és precisament el que ha passat a Espanya: Gisela Lladó, exconcursant d'Operación Triunfo 1 i una de les principals representants de Disney a Espanya, participarà a Els Simpson per donar veu a la matriarca de la família.





Gisela durant la seva carrera ha donat veu a molts personatges de Disney: ha participat a "La Bella i la Bèstia", "Encantada: la història de Giselle", "Peter Pan 2" o "Frozen", on va interpretar el seu famós single 'Solta'l '.





La cantant apareix al capítol " The Star of the Backstage ", que es troba disponible des del 17 de novembre de 2021 a Disney+. Es tracta del primer capítol de la temporada 33. Als 2 minuts després d'iniciar el capítol, es pot veure Marge Simpson sostenint un llibre rosa, alhora que confirma: “ Cantar no és el meu, encara que en la meva imaginació tinc la veu de una princesa Disney ”. Instants després, escoltem la Gisela en boca del personatge groc. El doblatge on apareix Gisela és exclusiu per a Espanya.