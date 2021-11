Catalunya i Espanya comparteixen els 12 cognoms més comuns

Població de Catalunya @EP





Tot i que Catalunya té cognoms propis, entre els vint-i-cinc més comuns dels seus ciutadans no n'hi ha cap 'autòcton'. A més, els dotze cognoms més freqüents a Catalunya són els mateixos que a Espanya.





Així, a Catalunya el cognom més habitual és García, el mateix que encapçala la llista a Espanya. En total, 169.964 persones el tenen com a primer cognom i 174.221 el porten de segon. Martínez és el següent a la llista, però les xifres estan força allunyades: 118.694 persones el tenen com a primer cognom i 120.802 com a segon.







La resta de la llista, fins a completar els dotze que comparteix amb la resta d'Espanya, són: López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, González, Gómez, Ruiz, Martín i Jiménez, segons les dades disponibles a IDESCAT .





Cognoms més comuns a Catalunya - @IDESCAT





El que no comparteixen amb Espanya són l'ordre, ja que segons les últimes dades publicades per l'INE, a Espanya, ordenats de més a menys freqüència, queden així: García, González, Rodríguez, Fernández, López, Martínez, Sánchez, Pérez, Martín, Gómez, Jiménez i Ruiz.





A més, cal assenyalar que aproximadament la meitat de la població catalana té al seu DNI un dels 600 cognoms més comuns al conjunt d'Espanya.





Cognoms més comuns a Espanya - @INE





VUIT COGNOMS CATALANS





Tot i que hi hagi fins i tot una pel·lícula amb el nom Ocho Apellidos Catalanes, costa trobar-los a la llista dels més freqüents de la població de Catalunya.





A la posició número 28 de la llista dels cognoms més comuns a Catalunya l'any 2020 proporcionada per IDESCAT, trobem el primer d'origen català: Vila. A la posició número 35 de la taula trobem Serra, seguit de Martí a la 37, Ferrer a la 38, Soler a la 43, Puig a la 47 i Pujol i Font a les posicions 59 i 60 respectivament.





Tot i això, cal assenyalar que això és així si es miren les dades de Catalunya en general. A Girona, el cognom Vila el trobem al lloc número 10. Serra es troba al 17, Soler al 19 i Puig al 21.





A Tarragona , Martí és el cognom català més predominant, amb al voltant de 3.000 persones amb aquest cognom al document d'identitat. I si marxem a Lleida ¡, és Solé el més habitual, portant-lo 2.354 persones.







A Barcelona la cosa és diferent perque hi ha més gent procedent d'altres zones d'Espanya o d'altres països del món.