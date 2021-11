Andorra obliga de nou a portar mascareta als espais tancats

Joan Martínez Benazet @ep





Andorra torna a obligar, des d'aquest mateix divendres, a portar màscara als espais tancats --sigui quina sigui la situació d'immunització personal-- segons ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet , en una compareixença urgent aquest divendres al migdia.





Tot i que en reunions de treball havia deixat de ser obligatòria si s'havia completat la pauta de vacunació o s'havia passat recentment la malaltia, ara tornarà a ser obligatòria.





També serà necessària als establiments d'oci i esdeveniments, es controli o no el certificat Covid, i en bars i restaurants mentre no s'estigui consumint.





Així mateix, a partir de dilluns serà obligatori controlar l'accés amb certificat Covid als esdeveniments culturals i esportius en espais interiors amb aforaments de 100 persones o més –fins ara era a partir de les 1.000 persones–.





Aquest control serà opcional per als esdeveniments amb menor aforament , en establiments de restauració on no es realitzi activitat de ball, balnearis i instal·lacions culturals i esportives diverses.





Tot i que es facin controls d'accés, la màscara a interiors serà obligatòria, i també serà necessària en aquells esdeveniments a l'aire lliure on hi hagi aglomeracions de persones o no es puguin mantenir les distàncies.





EMPITJORAMENT DE LES DADES EPIDEMIOLÒGIQUES





Aquestes mesures s'adopten vist el rebrot que es registra al Principat, amb 385 casos actius aquest divendres després que s'hagin diagnosticat 51 casos les últimes 24 hores i es constati que hi ha transmissió comunitària del virus.





Aquest increment de casos ha portat a l'hospitalització de cinc persones, dues a la Unitat de Cures Intensives , on aquest dijous no s'atenia cap pacient de Covid-19, i una amb ventilació mecànica.





Martínez Benazet ha explicat que el rebrot s'ha iniciat entre la població amb un índex més baix de vacunació --principalment els menors-- i s'ha estès entre la població "més exposada".





BENEFICIS DE LA VACUNA





"La relació és inversament proporcional" entre vacunats i infectats, i casos greus, de manera que una menor taxa de vacunació porta a una major pressió sobre el sistema sanitari, segons ha exposat el titular de Salut andorrà.





El ministre també ha manifestat que l'escalada dels casos és més lenta i progressiva que en fases més primerenques de la pandèmia i que sense les vacunes Europa estaria en un tancament "com a la primera fase de la pandèmia".





En aquest sentit, Martínez Benazet s'ha mostrat convençut de la bondat de les vacunes i ha fet una nova crida a la població que encara no ho ha fet a inscriure's per rebre-les; també ha demanat limitar novament els contactes socials i reduir les interaccions “a grups bombolla”.





A partir d'aquest dilluns es començaran a administrar terceres dosis de vacuna a la població més gran de 65 anys i a aquella més vulnerable; un recordatori que s'anirà estenent cap a les franges d'edat inferiors a mesura que es vagin complint els sis mesos des de la segona punxada.