Els comuns presenten esmena a la totalitat als Pressupostos: "Estem en temps de descompte"

El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid , ha anunciat aquest divendres que han presentat una esmena a la totalitat al projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat del 2022 per advertir el Govern que "el temps s'esgota i s'està a temps de descompte".





“ En cap cas és un punt i final. És un punt i seguit. Emplacem ERC i el president Pere Aragonès a moure's perquè en 48 hores avancem realment en la negociació ”, ha reclamat en declaracions als mitjans a la Cambra catalana acompanyat del diputat Joan Carles Gallego, després de mantenir una nova reunió amb el Govern sobre els comptes.





David Cid @ep





Segons Cid, les trobades que han mantingut fins ara no han servit per avançar "prou ràpid" per aconseguir tenir un acord per dilluns, quan s'acaba el termini per presentar esmenes a la totalitat als comptes, i ha reiterat que a ells els hauria agradat haver començat abans la negociació per a la qual es van oferir fa setmanes.





En el mateix sentit s'ha pronunciat Gallego, que considera que si els contactes haguessin començat mesos abans estarien en millors condicions per fer front a una negociació "complexa".





Segons ell, les reunions han servit per posar sobre la taula el ventall de propostes que ofereixen per canviar l'orientació d'uns pressupostos "poc ambiciosos i amb poc compromís" cap als ciutadans.





Sobre que la CUP hagi presentat també una esmena a la totalitat, Cid ha destacat que des dels comuns prendran les seves decisions en funció de la negociació i no del que facin altres grups, també el PSC: “Som un actor fiable”, ha afegit .





FISCALITAT





Tot i que Gallego ha admès algunes millores en àmbits com salut, serveis socials, vivenda i mobilitat, creu que encara són "clarament insuficients" i que hi ha marge per moure's en l'àmbit de la fiscalitat.





Per això, ha assegurat que estan oberts a continuar negociant per intentar acostar posicions, deixant clar que l'acord no és a prop, i ha explicat que per part del Govern tampoc no els han presentat una contraproposta tancada.





A més dels moviments que demanen al Govern en fiscalitat, creu que encara hi ha marge de millora en la petició dels comuns d'apostar pel tren i per àmbits com la salut --salut mental i bucodental--, la internalització d'alguns serveis, vivenda i una llei de barris verds.





A educació, ha concretat que hi ha hagut "un petit moviment" de l'Executiu català que encara han de valorar, i ha reclamat un esforç també en qüestions relacionades amb política industrial i un nou model energètic.