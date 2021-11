Ramaders demanen el boicot a Central Lechera Asturiana, President, El Castillo o Puleva, entre altres marques

Els productors demanen el boicot a, entre altres marques, Central Lechera Asturiana, President, Lauki, Chufi, El Castillo, La Lechera, Puleva, Larsa, ATO, Asana i Vega de Oro.





Els ramaders, que fa mesos que protesten perquè les indústries no els han trasllat la pujada de preus que paga el consumidor i ells suporten costos més grans, posen en el punt de mira diversos hipermercats, sobretot Carrefour i potser Alcampo.









Ramaders, convocats per Uniós Agràries, han retirat llet de Capsa (com Larsa i Central Lechera Asturiana) i Lactalis del supermercat Carrefour, al compostel·là centre comercial d'As Cancelas, com a boicot a marques d'aquestes companyies perquè repercuteixin en els productors els increments de preus paguen als lineals els consumidors.





PAPER DELS CONSUMIDORS



Aquest divendres al matí, Uniós Agràries ha prosseguit amb la seva campanya de pressió dues de les principals indústries que recullen llet a Galícia, contra les quals ha protagonitzat protestes els últims dies.



Així, han entrat al centre comercial, on han començat a apilar cartrons de llet d'aquestes marques per retirar-los dels lineals del supermercat.



En declaracions, el secretari de Coordinació Sectorial dels EUA, Felix Porto, ha explicat que es busca "sensibilitzar" el consumidor i que "sàpiga quins són els responsables directes del que està succeint" , amb "baixos preus que hi ha a aquests moments que no cobreixen els costos de producció”.



BOICOT A ALGUNES MARQUES



Dijous passat, l'organització agrària va arribar a un acord amb "pràcticament" tota la distribució per a la retirada de marques de Capsa i Lactalis dels supermercats aquest cap de setmana. Tot i això, lamenta la "marxa enrere d'alguna distribució", on Carrefour "va ser de les més reticents" . Ara continuaran amb la supervisió a Alcampo i altres establiments.



Així, Félix Porto ha demanat que "no es consumeixin" marques de Capsa i Lactalis, que "tenen responsabilitat directa" sobre la situació de ramaders.













Lactalis indica que a la seva web tenir relació amb les marques President, Lauki, Chufi, El Castillo, La Lechera o Puleva, entre d'altres. Central Lechera Asturiana és la marca més coneguda de CAPSA, que també envasa Larsa, ATO, Asana i Vega de Oro, entre d'altres, segons la seva web .



Els productors censuren que "no van moure un sol cèntim" del preu base de 29,5 cèntims per litre que abonen a productors gallecs, tot i que la distribució "ja va repercutir" a la indústria una pujada de cinc cèntims per litre. "S'estan quedant amb diners dels productors", censura. Per això, Uniós Agràries avisa que la setmana que seguiran amb els actes reivindicatius als supermercats.



Igualment, el Sindicat Labrego Galego (SLG) ha cridat al boicot de productes de Lactalis Puleva pels preus que paguen . Aquest divendres han realitzat un acte informatiu a consumidors a un Gadis de Lugo.