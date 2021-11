L'Hospitalet encén els llums de Nadal aquest divendres

Il·luminació nadalenca @ep





L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) engegarà aquest divendres els llums de Nadal amb un espectacle de música i llums, que tindrà lloc davant del Poliesportiu Municipal del Centre a partir de les 19 hores, ha informat el consistori en un comunicat.





L'acte començarà amb un espectacle de videomapping que es projectarà a la façana del poliesportiu, que s'ha fet en col·laboració amb els alumnes del CIFO de l'Hospitalet, i anirà acompanyat d'una història per a nens que tindrà els robots com a protagonistes. .





La campanya nadalenca d'aquest any serà 'El nostre Nadal té fusta' --'El nostre Nadal té fusta'-- i vol posar en relleu "el tarannà i la resiliència de la gent de l'Hospitalet" després de la pandèmia, i vol dedicar-hi aquestes dates als ancians, els nens i els adolescents com a col·lectius que més han patit la Covid.





DECORACIÓ DE CARRERS





Aquest any el consistori ha tornat a col·locar un avet natural a la plaça de l'Ajuntament i, per segona vegada, a cadascun dels districtes, i aquest any s'il·luminaran un total de 68 carrers i 13 places, amb més de 585 ornaments distribuïts per tots els barris de la ciutat.





Com a novetats, destaca la il·luminació de la plaça de Josep Anselm Clavé, el pas entre l'estació de Rodalies de Bellvitge i els Ferrocarrils Catalans de la Generalitat, tota l'avinguda del Masnou, i uns ornaments al voltant del mercat de Torrent Gornal.