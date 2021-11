​"Al BAIX, ofertes FLAIX”: Descomptes exclusius aquest mes de novembre

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat posa en marxa aquest mes de novembre “Al BAIX, ofertes FLAIX”, una nova campanya de descomptes i promocions que ofereix a tothom una oportunitat única per a descobrir la comarca. Una ruta per la muntanya, una visita cultural, una experiència gastronòmica, passar una nit a la vora del mar o en plena natura.





Els visitants podran gaudir de fins a 50 plans com aquests amb descomptes i promocions exclusives, i per un temps limitat, fins al 28 de novembre. Activar els descomptes és molt fàcil. Només cal entrar al web, accedir a la proposta i activar la promoció. L’usuari rebrà per email el descompte.





A més a més, el Consorci de Turisme també posa en marxa en el web de la campanya un sorteig d’una escapada amb activitats i àpat per a dues persones. Des d’una experiència gastronòmica a una activitat d’adrenalina.





Les activitats que s’ofereixen a la campanya “Al BAIX, ofertes FLAIX” són molt atractives i pensades per a tots els públics, des de famílies amb nens petits, fins a parelles joves, per a grans, petits, aventurers, amants de la cultura i el patrimoni, sibarites...

















Així, per exemple, hi ha restaurants que ofereixen un 15% de descompte a la carta; es pot gaudir d’un 50% per a fer una visita audioguiada a la Colònia Güell i la Cripta de Gaudí; també hi ha un 50% en l’entrada per a visitar el Castell de Castelldefels i Piratia; es pot visitar amb un guia les Coves de Montserrat amb un 10% de descompte, o fer visites guiades gratuïtes pels diferents espais del Delta del Llobregat.





També es pot visitar Catalunya en Miniatura, a Torrelles de Llobregat, fer la via Ferrada Canal de les Dames a Collbató, viure experiències de vertigen al túnel del vent Windoor Realfly a Cornellà de Llobregat, assistir a un partit del RCD Espanyol, iniciar-se en l’escalada a Sant Joan Despí, fer un tast de marxa nòrdica a Sant Just Desvern, o un taller per elaborar un menú complet amb xocolata a Castelldefels, entre moltes altres activitats.





Les propostes estan agrupades per aquells que volen adrenalina, per als que busquen allotjaments, cultura, natura o restaurants, i per als que volen gaudir d’una activitat en família. A més, al web es pot seleccionar també el municipi de la comarca a visitar, si és una activitat exterior o interior, i fins i tot, quin cap de setmana es volen gaudir dels descomptes i les ofertes especials.

















La campanya estarà en vigor en exclusiva caps de setmana fins al 28. L’objectiu, donar una nova empenta al sector turístic del Baix Llobregat, just abans de que arrenqui la campanya de Nadal.





L’acció de promoció va acompanyada d'una important campanya de comunicació i publicitat, amb presència tant en premsa online i newsletters, com també en mitjans de transport i xarxes socials.

No et perdis aquest novembre la gran oportunitat “Al Baix, ofertes Flaix”.

















Més informació a: https://www.turismebaixllobregat.com/ca/al-baix-ofertes-flaix