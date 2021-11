Isabel Pantoja començarà una nova vida lluny de Cantora

Isabel Pantoja @ep





Isabel Pantoja ha fet un pas que canviarà completament la seva vida. Enfonsada després de la mort de la seva mare i després d'haver estat tancada a Cantora durant els últims anys bolcada en la cura de la seva progenitora, ha arribat el moment de girar full i començar una nova etapa lluny de la finca que tants maldecaps li ha donat.





I aquesta nova vida passa per instal·lar-se a Madrid, segons ha revelat Cristina Tárrega a ' El programa de Ana Rosa '. Segons la col·laboradora Isabel ha pres la decisió, vol tornar a viure a la capital i ja s'ha posat fil a l'agulla per trobar una casa que reuneixi totes les condicions per convertir-se en la seva nova llar.





Pel que sembla és el seu germà, Agustín Pantoja , l'encarregat de trobar la casa dels seus somnis i ja ha visitat diverses immobiliàries a Madrid, encara que de moment es desconeix la zona on l'artista vol iniciar aquesta nova etapa marcada per la mort de sa mare, encara que en el passat es va apuntar com l'exclusiva urbanització de La Finca com a possible destinació preferida de

la Pantoja.





Tenint en compte les dificultats econòmiques de la tonadillera, tot apunta que la seva nova casa serà de lloguer, ja que per tenir liquiditat per poder comprar un habitatge a la capital hauria de vendre alguna de les seves propietats: Cantora, els àtics de Fuengirola, la casa del Rocío o el pis de Sevilla; una cosa que, de moment, no ha aconseguit.





Sens dubte, una notícia que marca el nou rumb d'Isabel Pantoja, que disposada a reprendre la seva carrera artística - segons sembla ja està estudiant ofertes per fer-ho - ha decidit allunyar-se de Cantora , que tants records dolorosos li porta, i iniciar una nova i il·lusionant etapa a Madrid, acompanyada pel seu germà Agustín i sembla que encara lluny de solucionar els conflictes amb el seu fill, Kiko Rivera.