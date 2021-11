Inspeccionen un 'after' a Barcelona per "generar problemes de convivència"

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, juntament amb inspectors de treball, han inspeccionat aquest divendres un local d'oci que funcionava com a after i que "generava molèsties i problemes de convivència a la zona".





En un comunicat, han explicat que s'han detingut tres persones: dues per un presumpte delicte de salut pública i l'altre per requeriment judicial.





Durant la inspecció del local, els agents han realitzat 18 denúncies per tinença de substàncies estupefaents, per fer activitats que no s'ajusten a la llicència, per no tenir limitador de so i sobrepassar l'aforament permès, entre d'altres, i els inspectors de treball també han localitzat quatre treballadors sense contracte.