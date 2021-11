Les cèl·lules immunes contra el Covid-19 es mantenen altes sis mesos després de la vacunació

Vacuna @ep





Un estudi realitzat per investigadors de Johns Hopkins Medicine, als Estats Units, proporciona evidència que els limfòcits T CD4+, cèl·lules del sistema immunològic també conegudes com a cèl·lules T auxiliars, produïdes per persones que van rebre qualsevol de les dues vacunes disponibles d' ARN missatger (ARNm ) per al COVID-19 persisteixen sis mesos després de la vacunació en nivells només lleugerament reduïts.





L'estudi, publicat a ' Clinical Infectious Diseases' , assenyala a més que es troben en nivells significativament més alts que per a aquells que no estan vacunats. Els investigadors també van trobar que les cèl·lules T que van estudiar reconeixen i ajuden a protegir contra la variant Delta del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Aquesta variant, que és actualment la predominant als Estats Units, causa més infeccions i es propaga més ràpid que les formes anteriors del virus.





"Investigacions anteriors han suggerit que la resposta immune humoral, on el sistema immune fa circular anticossos neutralitzants de virus, pot disminuir sis mesos després de la vacunació, mentre que el nostre estudi indica que la immunitat cel·lular, on el sistema immune ataca directament les cèl·lules infectades, roman fort", assenyala l'autor principal de l'estudi, Joel Blankson, professor de medicina a la Facultat de Medicina de la Universitat Johns Hopkins.





" La persistència d'aquestes cèl·lules T provocades per la vacuna, juntament amb el fet que són actives contra la variant delta, té implicacions importants per guiar el desenvolupament de la vacuna COVID i determinar la necessitat de reforços COVID en el futur ", ha afegit .





Per arribar a aquestes troballes, Blankson i els seus col·legues van obtenir sang de 15 participants de l'estudi (10 homes i cinc dones) en tres moments: abans de la vacunació, entre set i 14 dies després de la segona dosi de vacuna Pfizer/BioNTech o Moderna , i sis mesos després de la vacunació. La mitjana d'edat dels participants va ser de 41 anys i cap no tenia evidència d'infecció prèvia per SARS-CoV-2.





Els limfòcits T CD4+ reben el seu sobrenom de cèl·lules T auxiliars perquè ajuden un altre tipus de cèl·lula del sistema immunològic, el limfòcit B (cèl·lula B), a respondre a les proteïnes de superfície (antígens) en virus com el SARS-CoV-2. Activades per les cèl·lules T CD4+, les cèl·lules B immadures es converteixen en cèl·lules plasmàtiques que produeixen anticossos per marcar les cèl·lules infectades per a la seva eliminació del cos o cèl·lules de memòria que "recorden" l'estructura bioquímica de l'antigen per a una resposta més ràpida a futures infeccions . Per tant, una resposta de cèl·lules T CD4+ pot servir com una mesura de què tan bé respon el sistema immunològic a una vacuna i produeix immunitat humoral.





En el seu estudi, Blankson i els seus col·legues van trobar que el nombre de cèl·lules T auxiliars que reconeixen les proteïnes de bec del SARS-CoV-2 era extremadament baix abans de la vacunació, amb una mitjana de 2,7 unitats formadores de taques (SFU, el nivell del qual és una mesura de Freqüència de cèl·lules T) per milió de cèl·lules mononuclears de sang perifèrica (PBMC, identificades com qualsevol cèl·lula sanguínia amb un nucli rodó, inclosos els limfòcits).





Entre 7 i 14 dies després de la vacunació, la freqüència de les cèl·lules T va augmentar a una mitjana de 237 SFU per milió de PBMC. Sis mesos després de la vacunació, el nivell es va reduir lleugerament a una mitjana de 122 SFU per milió de PBMC, una freqüència de cèl·lules T encara significativament més alta que abans de la vacunació.





Els investigadors també van analitzar sis mesos després de la vacunació la capacitat de les cèl·lules T CD4+ per reconèixer proteïnes de bec sobre la variant delta del SARS-CoV-2. Van descobrir que la quantitat de cèl·lules T que reconeixen la proteïna de bec variant delta no era significativament diferent de la de les cèl·lules T sintonitzades amb la proteïna del cep del virus original.





Encara que l'estudi va ser limitat a causa del petit nombre de participants, Blankson creu que assenyala àrees que mereixen més investigació . "L'expansió robusta de les cèl·lules T en resposta a l'estimulació amb proteïnes de bec està certament indicada, cosa que dóna suport a la necessitat de més estudis per demostrar que les injeccions de reforç augmenten amb èxit la freqüència de les cèl·lules T específiques del SARS-CoV -2 que circulen a la sang", assenyala.